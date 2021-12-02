Всех прилетевших в Татарстан из стран с высоким риском завоза нового мутировавшего штамма коронавируса "омикрон" начали тестировать в аэропорту. Об этом сообщила руководитель республиканского управления Роспотребнадзора Марина Патяшина.

«В Республике Татарстан с учетом того, что все страны очень озабочены распространением, возникновением, завозом такого геноварианта, как „омикрон“, на свою территорию, усилен санитарно-карантинный контроль в международных аэропортах „Казань“ и „Бегишево“», — отметила глава санитарного ведомства.

Привитые от коронавируса не должны проходить тестирования, но не в этом случае. Если привитый возвращается из ЮАР, Гонконга, Израиля, Британии или иных стран с риском распространения "омикрона", они наравне с другими проходят тестирование.

Главный санитарный врач РТ также добавила, что будут вноситься изменения в документы, и люди, которые приезжают из стран Южной Африки, будут подлежать 14-дневной изоляции независимо от обнаружения Covid-19.