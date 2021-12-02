В Татарстане сотрудники полиции поймали двух мужчин, которые сильно травмировали 65-летнего жителя Бугульмы. Они пытали его утюгом, как это делали бандиты в далеких уже 90-х. О происшествии рассказали в пресс-службе МВД РФ по Бугульминскому району РТ.

Все случилось в одной из квартир в Бугульме. Мужчина у общего приятеля выпивал в компании незнакомцев. Произошел конфликт на почве ревности.

32-летний и 43-летний товарищи избили мужчина, взяли утюг, раскалили и приложили к его груди. Пока мужчина был в шоке, обыскали его карманы и забрали ключи от машины и квартиры.

В квартире его, открытой этими ключами, забрали телевизор и еду. А потом вернулись и под страхом применения утюга начали требовать подписать доверенность на автомобиль.

Пострадавший смог убежать, когда мучители уснули. Он обратился в больницу, где получил помощь, его госпитализировали. Врачи же сообщили о жертве пыток утюгом полицейским, а те возбудили дело и задержали двоих преступников.