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Фото: hubor.ru

Нельзя ничего выбрасывать и материться: Народные приметы на 2 декабря 2021 года

02.12.2021, 02:00 0 prokazan.ru
Народные приметы на 2 декабря

2 декабря отмечается народный праздник Авдеев день. Православные христиане в эту дату почитают пророка Авдия Радетеля. День нужно провести дома, чтобы не столкнуться с нечистыми силами.

История праздника

Авдий считается одним из двенадцати библейских пророков. Он был домоправителем при дворе израильского царя Ахава и вел благочестивую жизнь. Его предала его жена и стала инициатором гонения христиан. Когда начались казни, Авдий помогал беглецам, укрывал их в пещерах и носил им еду. Впоследствии Авдий оставил службу у царя и примкнул к пророку Илии.

Он стал его последователем и тоже получил дар, смог предсказывать будущее. Он предрекал гибель Едома и спасение на Сионе. Его книга состоит всего из одной главы. После смерти его похоронили в Самарии, которая расположена на территории Израиля.

На Руси Авдия считали покровителем домашнего очага. К нему обращались за тем, чтобы он помог сохранить благоприятную обстановку в семье и решил проблемы с хозяйством.

Что можно делать

Наши предки верили, что в этот день по городам бродит нечистая сила, поэтому необходимо провести ритуал для того, чтобы бесы не смогли пробраться в дом. Для этого нужно обойти дом и поступать обратной стороной топора по косякам. Также можно взять косу, серп или нож.

После такого обряда вся нечисть исчезала из дома. В этот день принято готовить особый травяной отвар и добавлять в него мед. Считается, что этот чай поможет укрепить здоровье зимой. Стоит обратить внимание на свои сны. То, что приснилось вам в ночь на второе декабря – вещий сон.

Что нельзя делать

2 декабря лучше не выходить из дома без особой надобности. Наши предки старались не покидать свое жилище из-за возможности встретить злых духов. Если все-таки пришлось выйти, то нельзя разговаривать с незнакомцами. Запрещено ругаться, кричать и употреблять нецензурную брань.

Так как Авдий – покровитель домашнего очага и семейных отношений, такое поведение могло его разгневать. Нельзя выбрасывать остатки пищи со стола. Лучшим решением будет, если вы отдадите все это нищим или бездомным животным, сообщает Rambler..

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В Госдуме предложили давать QR-коды еще двум категориям граждан
07:32, 25.11.2021
Путин согласился продлить действие сертификата для переболевших до 1 года
11:49, 24.11.2021
В Марий Эл поймали мертвецки пьяного молодого водителя из Татарстана с критической дозой алкоголя
11:21, 24.11.2021
Мать-одиночка умерла после того, как у нее отняли детей из-за доноса соседей
10:11, 24.11.2021
Росздравнадзор предупредили о скором дефиците лекарств: в числе проблемных регионов - Татарстан
09:23, 24.11.2021
Сваренный заживо труп мужчины обнаружили в квартире в жилом доме
08:24, 24.11.2021
В правительстве РФ обсудили возможность давать QR-коды переболевшим неофициально
08:04, 24.11.2021
Главврачи ковидных больниц позвали антиваксеров на экскурсии в реанимации и морги
06:00, 24.11.2021
Все рванет и полетит в никуда: астролог назвала год краха для России и россиян
05:00, 24.11.2021
Глава Следкома Бастрыкин призвал отменить ЕГЭ и вернуть советское образование
19:00, 23.11.2021
Пенсионер воткнул жене в голову нож с лезвием в 25 сантиметров, с ним она и пришла в больницу
17:01, 23.11.2021
Школьник-наркокурьер намеренно сбил полицейского автомобилем
15:14, 23.11.2021
В Кремле ответили на вопрос, продлят ли новогодние каникулы из-за коронавируса
14:10, 23.11.2021
Пассажир покончил с собой на борту самолета по пути с курорта
13:59, 23.11.2021
Пенсионерка-блокадница не дождалась врачей и сама себе сделала операцию
11:45, 23.11.2021
Их забрал Covid: Знаменитые татарстанцы, которые умерли от коронавируса
11:17, 23.11.2021
В подвале жилого дома нашли человеческие останки и билет из прошлого
11:05, 23.11.2021
В России хотят изменить процедуру получения водительской медсправки
09:32, 23.11.2021
Я не раскаиваюсь: подозреваемый в каннибализме мужчина год прятался от полиции на чердаке
09:02, 23.11.2021
Автомобилисты, раскапывая машину, нашли в сугробе занесенное снегом тело пенсионерки
08:53, 23.11.2021
Мэр Ульяновска заявил, что не желает своим гражданам татарстанских QR-кодов в транспорте
08:05, 23.11.2021
В Москве задержана жительница Казани, продавшая своего новорожденного сына за 100 тысяч
01:00, 23.11.2021
Врачи пенсионерку с инсультом лечили от коронавируса: бабушка умерла
00:00, 23.11.2021
В Кремле рассказали, имеют ли право регионы высаживать пассажиров без QR-кодов
20:00, 22.11.2021
В квартире нашли тело четырехлетней девочки, сейчас ищут ее мать
14:23, 22.11.2021
В Кремле прокомментировали ситуацию с QR-кодами на транспорте в Татарстане
13:22, 22.11.2021
Башкиры посмотрели на Татарстан и решили, что введут QR-коды в транспорте только при одном условии
10:13, 22.11.2021
Мужчина убил родного брата и спалил его тело в лесу вместе с машиной
08:34, 22.11.2021
Полиция задержала мужчину с трупом в багажнике, он уже сознался в людоедстве
08:24, 22.11.2021
Путин сообщил о своей ревакцинации от коронавируса
06:00, 21.11.2021
Отец сломал ребра месячному сынишке из-за его плача
20:00, 20.11.2021
Частный таксист убил своего пассажира за мусор в салоне автомобиля
19:00, 20.11.2021
Тараканы в голове: у мужчины с жалобами на головную боль нашли в ухе живого насекомого
11:59, 20.11.2021
Бывшего министра образования приговорили к 5 годам колонии за педофилию
11:21, 20.11.2021
Вирусологи центра Гамалеи рассказали, когда в России спадет волна коронавируса
10:55, 20.11.2021
В возрасте 67 лет скончался Народный артист России Валерий Гаркалин
10:26, 20.11.2021
Эксперты рассказали водителям, чего нельзя делать с машиной с наступлением холодов
10:04, 20.11.2021
13-летний школьник сел за руль, чтобы покатать сверстников, но попал в ДТП и погиб
08:49, 20.11.2021
Охранники в магазине избили мужчину за неоплаченную игрушку, которую без спроса взял его ребенок
07:00, 20.11.2021
Антиваксеры и противники QR-кодов парализовали работу офиса Роспотребнадзора
20:00, 19.11.2021
Пятеро полицейских жестко задержали одну школьницу за переход дороги не там, где надо
19:00, 19.11.2021
Путин одобрил закон о переводе денег коррупционеров на счет в Пенсионный фонд РФ
14:03, 19.11.2021
День учителя не совсем наш праздник: Педагоги КФУ оценили введение Дня преподавателя вуза
08:52, 19.11.2021
79-летний мужчина скончался прямо в пункте вакцинации, придя на вторую прививку от ковида
08:30, 19.11.2021
Сегодня можно наблюдать самое длительное за 500 лет лунное затмение - как его увидеть?
08:19, 19.11.2021
Звезда 90-х Марина Хлебникова во время пожара получила ожоги по всему телу
05:00, 19.11.2021
Лифт в пансионате убил 97-летнюю блокадницу
01:00, 19.11.2021
Ох уж, эти традиции: троих осудили за похищение несовершеннолетней невесты
00:01, 19.11.2021
Брошены на пол: женщина случайно увидела и сняла огромное количество пакетов с жертвами коронавируса
19:00, 18.11.2021
Шоколадный заяц: уроженец Нигерии прикидывался женщиной и соблазнял российских мужчин
14:03, 18.11.2021
Пациентку в ковидном отделении привязывали к кровати и грубо с ней обращались
09:23, 18.11.2021
Из больницы украли несколько сотен доз вакцины от коронавируса «Спутник V»
08:49, 18.11.2021
Судья рассказал, как его травили и заставляли посадить на зону невиновного
08:22, 18.11.2021
Полковник получил срок за анекдот про росгвардейца, хирурга и неудачную операцию на яйцах
08:09, 18.11.2021
В России разработали эффективное лекарство от коронавируса
07:45, 18.11.2021
Жители сразу нескольких городов, включая Казань, увидели и сняли в небе необычный светящийся объект
07:00, 18.11.2021
Назвавший телезрителей идиотами Дибров получает 3,5 миллиона рублей в месяц
05:00, 18.11.2021
Людям на пользу: Путин заявил о создании в РФ центра генетической информации
01:00, 18.11.2021
52-летний мужчина внезапно умер, копая могилу для своего кота
00:01, 18.11.2021
Пожилых супругов задушили и зарубили топором: убийцу они пустили в дом сами
20:00, 17.11.2021
Депутат от КПРФ Самсонов стал фигурантом уголовного дела о педофилии
19:00, 17.11.2021
Юристы рассказали, что делать тем, кто недоволен QR-кодами
10:20, 17.11.2021
Бывший помощник главы Минфина подорвался, пытаясь вручную распилить мину времен ВОВ
10:05, 17.11.2021
Генпрокуратура нашла запредельные нарушения в связи с авиакатастрофой в Татарстане
09:45, 17.11.2021
Балерина Большого театра, пытавшаяся покончить с собой, оказалась беременной
08:18, 17.11.2021
В Минздраве России заявили, что аннулируют QR-коды заболевшим коронавирусом после прививки
17:12, 16.11.2021
Pfizer испытает новое лекарство от коронавируса в России
12:18, 16.11.2021
QR-коды в общественных местах, самолетах и поездах: Какие новые ограничения можно ждать в Татарстане
06:00, 16.11.2021
Сотрудник ГИБДД стрелял по своей жене из-за ребенка
01:00, 16.11.2021
Водитель две недели живет в съехавшей в кювет фуре
00:01, 16.11.2021
Мужчина заночевал в морге и изрезал тела четверых умерших, поскольку видел, как покойники ожили
14:41, 15.11.2021
В ковидной больнице умерла блогер, которая выступала за движение против вакцинации
09:26, 15.11.2021
Женщине не сообщили о смерти матери в больнице и отправили труп в другой город
08:24, 15.11.2021
Женщина, бросившая двоих детей в машине дальнобойщика, погибла в ДТП
08:10, 15.11.2021
Более половины корпоративных номеров в России могут отключить с 1 декабря
11:56, 04.11.2021
Труп новорожденного в полиэтиленовых пакетах нашли в шкафу в квартире, его мать в тяжелом состоянии
11:55, 30.10.2021
ФСБ задержала студента, который угрожал расстрелять однокурсников и педагогов
11:52, 23.10.2021
Маленький ребенок получил пулевое ранение, находясь в больнице
12:37, 20.10.2021
11-летний житель Татарстана просто упал во дворе, но лишился ноги и теперь рискует лишиться жизни
12:39, 14.10.2021
Путин не решил, будет ли баллотироваться на пост президента в 2024 году
18:34, 13.10.2021
Названы причины COVID-19, при которых людям нужно вызвать «скорую»
17:58, 13.10.2021
В одной из московских школ произошла стрельба
03:34, 13.10.2021
Путин назвал главной проблемой России низкие зарплаты
18:54, 12.10.2021
В Чебоксарах женщина ударила ножом в шею водителя автобуса
13:42, 12.10.2021
Лидеров финансовой пирамиды Finiko этапировали из Казани в Москву
12:02, 12.10.2021
Вирусолог предложил ввести ежемесячный штраф за отказ от вакцинации от COVID-19
11:13, 18.09.2021
Дворники нашли завернутые в ковер человеческие кости
12:25, 16.09.2021
КАМАЗ заявил о повышении окладов работникам с октября
11:50, 16.09.2021
Росатом планирует построить в Набережных Челнах мусорный завод за 400 млн рублей
13:36, 11.09.2021
Мужчина задушил 8-месячную дочь своей сожительницы
09:48, 11.09.2021
Следователь сумел обмануть всех и сбежать с полученной взяткой в 3 миллиона рублей
15:01, 08.09.2021
Суд дал срок бойцу ММА Максу Топору за то, что тот заступился за девушек
14:05, 08.09.2021
Мужчина долго собирал арсенал мин времен войны, но не выдержал и сам сдал его полиции
13:00, 08.09.2021
Вызвал доктора: мужчина запер пришедшего на вызов врача-терапевта в квартире и порезал его
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Хотела большой и чистой любви: молодую девушку жестоко изнасиловали после первого свидания
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Российский диетолог рассказала, какая еда вызывает раннее старение
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Опубликованы кадры из шалаша, в котором изнасиловали и убили двух десятилетних школьниц
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Шойгу заявил о намерении построить в Сибири новые города и перенести туда столицу
11:15, 29.08.2021
В Казани их много: где прячутся старинные клады в столице Татарстана
13:07, 28.08.2021
Подросток-байкер сбил семью с двумя детьми
12:23, 28.08.2021
Ребенок выпил бензин-растворитель и умер
11:36, 21.08.2021
Мужчина с ножом напал на работницу сауны и отобрал смехотворную сумму
09:52, 08.08.2021
Мужчину убили из-за 5 миллионов и спрятали тело в матрасе
15:26, 07.08.2021
После массовой драки полиция задержала около 10 человек
11:58, 07.08.2021
Детского врача-психиатра подозревают в изнасиловании 16-летней пациентки
12:17, 01.08.2021
Президент России поручил начать выплаты на школьников со 2 августа
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В Петербурге накрыли подпольное казино, организованное жителем Набережных Челнов
11:09, 31.07.2021
Парализованная мать актера Марша Турецкого 10 дней жила в квартире с трупом сына
12:24, 26.07.2021
За границу в пандемию: что нужно знать туристу?
08:45, 26.07.2021
Городские легенды: аномальные места в Казани, где легко можно встретить призраков
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Изрезанные тела матери и сына обнаружили в квартире
11:26, 25.07.2021
Задел кондиционер и умер: правоохранители разбираются в смерти 9-летнего мальчика
13:19, 23.07.2021
Новые методы: жестокого убийцу удалось найти по фото в соцсетях через 10 лет после преступления
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Школьники пытались покончить с собой в детском летнем лагере
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Автобус с детской футбольной командой вспыхнул как спичка
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Избежал тюрьмы? Какое будущее может ждать казанского стрелка после признания его невменяемым
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В Омской области сына-суицидника подозревают в расправе над матерью-инвалидом
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Сталин, бесы и слепцы: 9 задокументированных чудес, сотворенных Казанской иконой Божией матери
09:15, 19.07.2021
Вирусологи назвали новые симптомы у болеющих коронавирусом
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Тело пропавшей молодой женщины нашли залитым в бетон в овраге
16:58, 17.07.2021
В Саранске полиция и медики оставили труп в луже на несколько часов из-за ливня
09:56, 16.07.2021
Искали ее больше месяца: полиция задержала девушку, которая подожгла на улице незнакомца
09:34, 16.07.2021
Сиротами остались трое детей: участкового с 15-летним стажем убили и сожгли
08:52, 15.07.2021
Мужчина развратил 13-летнюю школьницу во время купания в речке
09:29, 13.07.2021
Пациент жестоко избил доктора в больнице за просьбу надеть маску
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Мужчина насмерть сбил своего годовалого ребенка
12:37, 12.07.2021
Возбуждено дело после избиения победительницы шоу Пацанки
09:46, 12.07.2021
Тушу неизвестного зверя вынесло на берег - ученые не знают, кто это такой
11:31, 09.07.2021
В России появились мошенники, предлагающие бонусы за прививки от ковида
09:56, 09.07.2021
Сын явился на работу к отцу и поджег его, мужчина умер
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Многодетный отец семерых детей истязал своих отпрысков и теперь ответит за это
09:25, 06.07.2021
Пострадали 15 детей: мужчину будут судить по 27 эпизодам педофилии и создания детского порно
08:53, 06.07.2021
Убийственный аромат: двое рабочих погибли при очистке свинофермы
08:49, 05.07.2021
Мужчина поднял ребенка над головой и швырнул об землю
10:35, 04.07.2021
10-летнего мальчика насмерть засыпало песком
10:15, 02.07.2021
Мужчина убил знакомого и вывез его тело на тележке на пустырь
15:22, 01.07.2021
3 года и штраф в полмиллиона: Путин подписал закон, ужесточающий наказание за повторную пьяную езду
12:48, 01.07.2021
Пятилетняя девочка запуталась в веревке на самодельных качелях и погибла
11:50, 01.07.2021
16-летняя девочка во время ссоры зарезала 14-летнего школьника
10:51, 30.06.2021
Все прошел, а это не осилил: коронавирус убил старейшего российского вора в законе
08:35, 30.06.2021
Губа разбита, глаз выдавлен: медиков обвинили в избиении умирающей пенсионерки
17:01, 29.06.2021
Живем, как в пещере: жители дома в Казани месяц сидят без газа из-за соседа, который пропал
13:33, 29.06.2021
Планы меняются: в Кремле признали, что привить к осени 60% населения точно не получится
12:33, 29.06.2021
А все началось с обычного дождя: трехлетняя девочка и двое пенсионеров погибли в выгребной яме
11:38, 29.06.2021
12-летнего подростка заподозрили в изнасилованиях трехлетних воспитанников детского дома
09:54, 29.06.2021
Полиция отказалась считать экс-супруга оперной дивы Максаковой вором в законе
17:19, 28.06.2021
Пенсионерка разводила кошек и варила котят: полиция проверяет обстоятельства страшной истории
12:39, 28.06.2021
Кричала слишком громко: полиция задержала мужчину, истязавшего шестимесячную дочь
11:21, 11.06.2021
Событие, изменившее жизнь страны: прошел месяц со дня кровавого расстрела в школе Казани
13:53, 08.06.2021
Убьют: медики Зеленодольской ЦРБ заявили, что начальство кошмарит их так, что они боятся жить
12:17, 05.06.2021
Он жив: гражданская жена пропавшего рыбака-казанца ищет его сама и подозревает криминал
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Приходите завтра: жители Казани жалуются на мебельщиков, которые их цинично обманывают
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Детский кешбэк: как жителям Татарстана отправить детей на отдых вдвое дешевле - инструкция
10:02, 31.05.2021
Вы че творите?: житель Казани требует наказать банк за передачу его личных данных непонятно кому
15:25, 26.05.2021
Он хотел подражать: мать обвиняемого в терроризме первоклашки из Казани рассказала, как было дело
13:45, 25.05.2021
Перестать экономить: активист рассказал, что может сделать новый глава Метроэлектротранса Казани
14:38, 21.05.2021
Думаю, меня хотели убить: полиция отказалась расследовать дело избитой жительницы Казани
14:15, 18.05.2021
Нужно достать боль: психологи рассказали, как дети и родители переживают стрельбу в школе Казани
18:01, 14.05.2021
Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
16:54, 12.05.2021
Когда вместо звонка раздаются выстрелы: стрельба в российских школах, или чему нас учит история
14:00, 06.05.2021
В Казани бывших гаишников вышвыривают на улицу из служебного жилья как отработанный мусор
14:54, 28.04.2021
У нее бывают заскоки: чиновника в РТ обвинили в избиении сотрудницы за ее отказ выйти на субботник
16:20, 27.04.2021
Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
15:17, 26.04.2021
Сказали, ждать смерти: 9-летнему жителю Казани не могут помочь в России, но не все еще потеряно
13:13, 23.04.2021
Пожизненно и 8,5 лет сверху: татарстанскому киллеру Ринтику вынесли удивительный приговор
11:39, 15.04.2021
Меньше миллиона не брали: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
12:45, 13.04.2021
Не виновен: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
15:43, 06.04.2021
Мне терять уже нечего: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
13:36, 29.03.2021
Никогда себе не прощу: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
07:16, 27.03.2021
Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
Хлеб делили, думал, братья: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
Роли четко распределены: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
Деньги отмывают, а щенки умирают: зоозащитники в Казани требуют закрыть Зооцентр
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
Это уже надломленные люди: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
Дети просились с ним: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
Если это и памятник, то хрущевской эпохе: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью