Эколога судят за вымогательство 1 млн евро, обещавшего прекратить критику строительства МСЗ в Казани

Хамовнический суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении влиятельного эколога Владимира Грачева. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Как сообщается, Грачев обвиняется в вымогательстве 1 миллиона евро у компании "РТ-Инвест". Взамен на это ученый предлагал кардинально изменить свою критическую позицию по отношении к строительству мусоросжигательного завода в Казани, запуск которого намечен на следующий год.

При этом сам эколог своей вины не признает, а его адвокат заявил, что интересы Грачева целиком сосредоточены на науке.