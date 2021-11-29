Какими будут дальнейшие шаги России в части противодействия новому штамму коронавируса "Омикрон", зависит в первую очередь от результатов исследований ученых. Об этом заявил СМИ пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Что касается дальнейших возможных шагов, это будет зависеть от тех выводов, которые сделают ученые о том, насколько заразен этот штамм, какие могут быть последствия, сколько имеющийся арсенал вакцин способен страховать от инфицирования и от тяжелого течения болезни", — отметил Песков.

По словам Пескова, сегодня весь мир и ВОЗ силятся понять, чего ждать от нового штамма коронавируса, насколько он опасен.

"В данном случае, вы знаете, что эта информация анализируется в правительственном штабе: весьма оперативно были приняты решения о закрытии некоторых направлений на въезд в Россию".