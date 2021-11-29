Жительница Казани – 43-летняя Ольга Гусева, рассказала журналистам "Вечерней Казани" о выселении из единственного жилья, где она жила с двумя детьми – 17-летней дочерью и годовалым сыном. Будучи сиротой, женщина не успела до достижения 23 лет подать документы на получение жилья.

Сирота жила в общежитии, в малосемейке, а в 2011 году попала в тюрьму за то, что превысила нормы самообороны, защищаясь от нетрезвого сожителя. Ее не лишили родительских прав, и после освобождения женщина уговорила городские власти продлить с ней договор коммерческого найма квартиры.

Но временные меры поддержки закончились, исполком обратился в суд и 23 ноября Ольгу с детьми выселили из единственного жилья. Неравнодушные казанцы собрали деньги и на месяц сняли для семьи квартиру.

В исполкоме отметили, что все меры поддержки жительницей Казани получены, а выселение вполне законно. Впрочем, на прием Ольгу Гусеву все равно пригласили. Кроме того, на контроле происходящее у детского омбудсмена Ирины Волынец.