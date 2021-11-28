Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил татарстанцев в социальных сетях Instagram, Twitter и "ВК" с Днем матери. Он посоветовал им не забыть поздравить самого близкого и важного человека в жизни:

"Сегодня День матери. Обязательно позвоните своим мамам, поздравьте их и никогда не расстраивайте!" — посоветовал Президент Татарстана.

Помимо того, Минниханов на татарском пожелал мамам "всего наилучшего" и долгой жизни "в добром здравии, уважении и заботе со стороны детей".

День матери в РФ отмечают в последнее воскресенье ноября с 1998 года.