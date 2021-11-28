Опасный космический шторм обрушился на Землю 28-29 ноября 2021 года: как уберечься от геоудара

28-29 ноября 2021 года на Землю обрушилась магнитная буря, по силе превосходящая большинство магнитных бурь 2021 года. Ее специалисты назвали космическим штормом.

Сила бури - четыре балла, что является не самым сильным показателем, но даже такой поток солнечной энергии болезненно ударит по метеочувствительным людям.

Эксперты дали несколько советов, как уберечься от геоудара.

Для начала отложите все важные дела и встречи, намеченные на эти дни. 28 и 29 ноября возможны резкие перепады настроения, подавленность, плохое самочувствие. Откажитесь от вредных привычек, на употребляйте алкоголь, вредную и тяжелую пищу, по возможности не садитесь за руль, если вы - человек метеочувствительный.

Постарайтесь провести больше времени на свежем воздухе, погуляйте в парке, проветрите помещение. Все это поможет легче пережить магнитную бурю.