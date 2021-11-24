Казанские перевозчики готовят обращение в суд с требованием к пассажирам без QR-кодов возместить ущерб за простой общественного транспорта. Об этом сообщил председатель ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

Как сообщается, перевозчики Казани явно недовольны тенденцией, когда пассажиры без QR-кодов намеренно задерживают движение транспорта. Так, 22 ноября были остановлены автобусы сразу на восьми маршрутах, еще один инцидент случился 23 ноября.

За два полных дня время простоя автобусов, трамваев и троллейбусов составило более 18 часов.