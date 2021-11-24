Жительница Казани на улице Чистопольской в столице Татарстана хотела как лучше, но получилось как получилось. Будучи за рулем Hyundai, автоледи попыталась избежать ДТП, врезалась в забор, а тот свалился и придавил 11-летнего пешехода, проходившего мимо.

Приехавшие медики оказали мальчику помощь на месте, а потом отпустили его домой.

Инспекторы предварительно установили, что водитель "Киа" не уступил дорогу Hyundai при повороте налево, Hyundai же в свою очередь выехал на красный сигнал светофора, сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД РФ по столице Татарстана.