Родителей школьников в Казани попросили не паниковать и не доверять фейкам, а проверять информацию перед тем, как переслать ее дальше, своим друзьям и знакомым. В мэрии Казани объяснили, что делает большое количество полицейских у школ города, поскольку в соцсетях появились фейковые сообщения о терактах, угрозах и убийствах.

В казанских школах проверяют работу тревожных кнопок, отрабатываются совместные сотрудников школ с росгвардейцами. Именно поэтому родители утром и видели наряды полиции у школ, которые посещают их дети.

Учения, которые проводит МВД, Росгвардия и МЧС, являются важным шагом в обеспечении безопасности. О них заранее не уведомляют, отметили в мэрии.