Генеральная прокуратура нашла нарушения, рассматривая дело об авиакатастрофе в Татарстане. Трагедия выявила системные недостатки в ДОСААФ России, заявил генпрокурор страны Игорь Краснов, выступая в Государственной думе.

Напомним, самолет с парашютистами аэроклуба ДОСААФ разбился 10 октября 2021 года в Мензелинском районе Татарстана. В результате 16 человек погибли, еще шесть пострадали.

По словам Краснова, проверка Генпрокуратуры показала "запредельный спектр нарушений" - от критического перегруза воздушного судна до подделки разрешительной полетной документации.

Генпрокурор добавил, что причиной большинства авиационных трагедий по-прежнему являются недостаточная квалификация авиаперсонала, отсутствие дисциплины и ненадлежащее функционирование систем управления безопасностью полетов.

Этому, по его словам, способствуют и пробелы в нормативной базе, поскольку прямая ответственность за подобные действия в данном случае не установлена. В связи с этим необходима помощь законодателей.