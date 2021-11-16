Pfizer испытает новое лекарство от коронавируса в России

Американская фармкомпания Pfizer получила разрешение на проведение в России клинических испытаний препарата для профилактики Covid-19.

В исследовании будут участвовать люди старше 18 лет, которые контактировали в домашних условиях с пациентами с симптоматическими проявлениями коронавируса. Испытания будут проводить в государственных и частных медучреждениях.

Его участниками станут 90 человек из Московской области, Санкт-Петербурга, Смоленска, Барнаула и других уголков страны. Представитель компании пояснил «Ведомостям», что в исследованиях участвуют 7 тысяч человек со всего мира.

Препарат Paxlovid включает ингибитор протеазы и ритонавир. Он разработан как для профилактики коронавируса, так и для лечения пациентов у которых есть риск тяжелого течения болезни.

В начале ноября сообщили об успешном завершении второй фазы клинических испытаний. По информации производителей, Paxlovid снизит риск госпитализации или смерти на 89%. Также, по их данным не было не одного летального исхода.

По данным государственного реестра лекарственных средств, испытания Paxlovid в России продлятся до марта 2023 года, но возможно досрочное завершение исследований, для ускоренного выхода препаратов на рынок. Курс лечения Pazlovid будет в себя включать прием трех таблеток дважды в день.

До конца года фармкомпания планирует выпустить более 180 000 доз лекарства, а в следующем году произвести около 50 млн. доз.