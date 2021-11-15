Обвиняемого в массовом убийстве в школе № 175 Казани Ильназа Галявиева этапировали обратно в Татарстан. Психиатры из Петербурга, где проводили повторную экспертизу, не согласились с московскими коллегами, которые ранее признали Галявиева невменяемым. Петербургские специалисты признали стрелка вменяемым и способным нести ответственность за совершенное, сообщили федеральные СМИ.

Ильназ Галиев обвиняется в убийстве 9 человек – двух взрослых и семи школьников. По версии Следкома, 11 мая Галиев пришел в одну из гимназий Казани и начал стрелять из принесенного с собой оружия. Всего он произвел более 30 выстрелов, а также привел в действие взрывное устройство, которое изготовил самостоятельно и начинил поражающими элементами.