Устроившего стрельбу в казанской школе № 175 Ильназа Галявиева признали вменяемым и вернули в Казань

Устроившего массовый расстрел в казанской школе № 175 11 мая 2021 года Ильназа Галявиева этапировали из Москвы в столицу Татарстана. Об этом сообщает "Реальное время". Судебные психиатры Санкт-Петербурга признали его вменяемым, в отличие от вердикта коллег из Центра психиатрии и наркологии имени Сербского

Решение о повторной экспертизе следователи приняли после того, как первая экспертиза сочла Галявиева психически не вполне здоровым. Напомним, жертвами расстрела стали девять человек — семеро школьников и двое взрослых.

Напомним, что Галявиев с ружьем в руках ворвался в школу № 175, где сам учился ранее, 11 мая 2021 года. Жертвами вооруженного налетчика стали девять человек - два педагога и семь учеников 8 "А" класса. Пострадали 22 человека.

Фигурантами дела о стрельбе в гимназии стали гендиректор фирмы «Ваша безопасность» Сергей Иванов, инженер ООО «Союз пожарного мониторинга» Марат Зиганшин и директор гимназии Амина Валеева. Мужчин подозревают в выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, которые привели к тяжким последствиям, а Валееву — в халатности. Вину все трое не признают.