Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сегодня, 12 ноября, рассказал, что Кремль официально думает о введении QR-кодов в общественном транспорте.

Комментируя идею ввести QR-коды в транспорте в ряде регионов, которые решили пойти по стопам Татарстана, Песков отметил, что введение QR-кода в транспорте и иных общественных местах - мировая практика. Она признана многими странами безальтернативной в условиях, когда одна волна коронавируса сменяет другую.

"Это мировая практика, которая в условиях пандемии, в условиях непрекращающихся волн новых, многими странами была признана безальтернативной", - констатировал он.

Таким образом, вводят QR-коды в транспорте, кафе и ресторанах, кинотеатрах и супермаркетах, Россия, по мнению Пескова, идет по пути мирового опыта.

"Здесь нужно не забывать, что, фактически, во всех странах Европы, в Северной Америке, в Китае, в ряде других стран Юго-Восточной Азии этот опыт уже достаточно давно практикуется, достаточно жестко. И он оправдывает себя", - отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, Кремлю известно про инициативу оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, которая предполагает введение обязательных QR-кодов, но по этому законопроекту еще предстоит серьезная работа в парламенте.

В Татарстане коды на транспорте вводятся с 22 ноября.