Нам что, кондуктора к каждой двери ставить?: Как в Татарстане будут проверять QR-коды в транспорте

Не успели жители Татарстана привыкнуть к введению QR-кодов в ТЦ и ресторанах, как вводят новые ограничения. С 22 ноября QR-коды потребуется для проезда в общественном транспорте. Речь идет как о городских, так и межмуниципальных маршрутах.

Если про межмуниципальные направления вопросов не так много. Наличие QR-кода можно выяснить во время проверки билета, то как действовать городским перевозчикам пока до конца не известно.

Власти Татарстана уже сообщили, что готовы предоставить транспортникам субсидии на приобретение считователей QR-кодов, а вот проверять наличие этих самых кодов перевозчикам надо организовать самостоятельно, если точнее, силами водителей и кондукторов.

"ГДЕ Я ЕЩЕ 300 ЧЕЛОВЕК НАЙДУ?"

Перевозчики уже отреагировали на введение QR-кодов в общественном транспорте. Несмотря на представленные правительством разъяснения, водители пока слабо представляют себе дальнейшую работу. Глава компании «Пассажирские перевозки» Николай Тятюшкин сообщил, что раз решение принято, его нужно исполнять. Но вопросов больше, чем ответов.

«Кто должен предоставить оборудование или финансирование на закупку считывателей? Как осуществлять посадку-высадку пассажиров по новым требованиям? Водителю покажи карандашом нарисованный QR-код, он и не отличит его от поддельного. Для работы должны быть смартфоны, планшеты и другая цифровая техника, а у меня водители на сегодняшний день пользуются кнопочными телефонами. Да и водитель просто не имеет права пользоваться им во время движения! А после завершения посадки, пока он положил смартфон на панель, пока проехал одну остановку, уже ватсап отключится. Опять нужно заходить в программу, подключаться, чтобы проверить QR-коды на следующей остановке. Значит, для этой работы нужны дополнительно на 300 маршруток 300 человек. Где я их возьму?», - цитирует Тятюшкина «Челнинские Известия».

"ОСТАНОВИТЬ ТРАМВАЙ ИЗ-ЗА ПАССАЖИРА БЕЗ QR-КОДА - НЕПРАВИЛЬНО"

Если организовать проверку и выход всех через одну дверь, то молодежь не будет ждать и будет заходить через заднюю дверь в маршрутке, считает специалист. Закрыть ее водитель не имеет права, так как это требование ГИБДД.

Такого же мнения придерживается и заместитель гендиректора ООО «Электротранспорт» по эксплуатации Вячеслав Мигунов.

«Например, что делать с пассажиром, который зашел в салон без QR-кода? Выдворить его мы не имеем права, останавливать трамвай из-за недобросовестного человека тоже будет неправильно, потому что другие добросовестные пассажиры с QR-кодом и оплатившие проезд не должны ждать. Билет - это как договор на поездку, который мы не можем не выполнить. Или другой момент - в вагоне три двери, мы же не поставим кондуктора, чтобы проверку организовать у каждой из них».

ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 1,5 НЕДЕЛИ

Меж тем, перевозчикам регулярно поступают гневные звонки и даже письма с угрозами от пассажиров. Люди не довольны введением системы QR-кодов и винят в этом транспортников.

"Уважаемые пассажиры, перевозчики не принимали решения о введение QR-кодов в автобусах. Сейчас перевозчики ждут постановления Правительства, где уверен будет прописан алгоритм действий и даны ответы на все вопросы", - прокомментировал нововведение председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

На окончательное решение вопроса и организацию проверки QR-кодов у перевозчиков осталось менее 1,5 недели. Пока же общественный транспорт в Татарстане работает в обычном режиме.