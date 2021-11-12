База данных с персональными данными более 500 тысяч россиян, которые покупали поддельные справки о непройденной вакцинации, выставили на продажу в даркнете и в Telegram-каналах. Об этом в пятницу, 12 ноября, пишет "Коммерсантъ".

Как сообщил один из продавцов базы, в ней тысяча строк стоит 120 долларов ( в рублевом эквиваленте - около 8,5 тысяч). Там содержатся паспортные данные, СНИЛС, номера телефонов антиваксеров, домашние адреса, информация о дате получения сертификатов.

Основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян уверен, что данные своих клиентов могут выставлять на продажу и сами создатели таких сайтов. Кроме того, предположил он, мошенники могут использовать данные покупателей для их же шантажа.

С учетом того, что ответственность за использование поддельных QR-кодов предлагается усилить до уголовной, это может стать новой золотой жилой для мошенников.