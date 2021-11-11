В Турции на одном из курортов скончалась от коронавируса 44-летняя жительница Нижнекамска. Она отправилась отдыхать вместе с мужем.

По данным НТР 24, супруги почувствовали себя плохо через несколько дней после прибытия в Турцию. Сразу к врачам обращаться не стали, решили лечиться своими силами, но состояние ухудшалось. Обоих госпитализировали. Супруг поправился, а жена умерла.

Тело в Татарстан не привезли, обычно это сопряжено с колоссальными расходами.

Ранее в Татарстане собирали средства, чтобы доставить на родину тело 63-летней жительницы Азнакаево из Доминиканы. Она также скончалась от коронавируса, и заграничные врачи выставили огромный счет, а тело пообещали вернуть на родину только после полной оплаты.