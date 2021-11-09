Сколько тратит в месяц на бензин среднестатистический автомобилист и почему цены не перестают расти?

Новостью о том, что в России снова подорожал бензин, уже никого не удивишь. Но раз за разом именно повышение цен на топливо продолжает быть одной из главных и спорных тем в дискуссиях. Казалось бы, больше всего это на себе должны ощущать автомобилисты, но на самом же деле эта проблема касается всех.

Из самого очевидного, повышение стоимости топлива напрямую влияет на рост цен на общественный транспорт. Из неочевидного, повышение цен на бензин, например, сильно ощущают на себе станции скорой помощи. Бывали прецеденты, когда компании не хотели заключать долгосрочные контракты по поставке топлива, и центрам здравоохранения приходилось как-то выкручиваться. Достается и аграриям, в которых это напрямую влияют на экономику предприятий. Кроме того, цена на бензин закладывается в доставку абсолютно всех товаров, включая продукты питания и осуществление многих видов услуг.



Фото: kzn.ru

По данным Татарстанстата с начала этого года в Казани бензин АИ-92 подорожал на 6.01% (45.13 руб.), АИ-95 — на 5.92% (48.64 руб.), АИ-98 — на 7.41% (57.25 руб.), а дизтопливо — на 2.51% (48.68 руб.). Отмечается, что стоимость бензина постоянно росла с начала мая, а разовое небольшое снижение было выявлено лишь в сентябре во время предвыборных недель.

При этом ситуация в нашей республике по сравнению с соседями далеко не самая худшая. Так, например, цены в Самаре и Уфе еще сравнимы с Казанью, а вот в Ульяновске, Кирове и Йошкар-Оле уже давно перешагнули за 46. В среднем же по стране стоимость литра топлива марки АИ-92 составляет 46.26 руб., АИ-95 - 50.06 руб., АИ-98 - 57.91 руб., а дизельного топлива 51.02 руб.



Фото: realnoevremya.ru

По данным автостата почти половина россиян в среднем тратит более 4000 рублей в месяц на заправку автомобиля. По своему опыту могу сказать, что после каждой заправки машины начинаю ловить себя на мысли, что идея пересесть на более экологичные и экономичные электросамокат или велосипед не так уж и плоха. В той же Европе к такому пришли уже давно, а в России этот вид транспорта лишь набирает популярность.

Однако, и цены на топливо в Европе соответствующие. По состоянию на октябрь литр АИ-95 в Италии стоит 1.78 евро (146.5 руб.), Германии 1.74 евро (143.2 руб.), во Франции 1.66 евро (136.6 руб.), в Великобритании 1.65 евро (135.8 руб.), а в Испании 1.49 евро (122.6 руб.).



Фото: Prokazan.ru

При этом европейские цены косвенно влияют и на подорожание топлива в России. Чем выше поднимается стоимость топлива в Европе, тем больше растут внутрироссийские цены в опте. Что, соответственно, ведет к подорожанию топлива в рознице (демпфирующий механизм). Но все это не так критично.

С начала этого года бензин в России подорожал в среднем на 7%. По сравнению с подорожанием топлива на 20-30% в других странах, это не самый плохой результат, непревышающий даже среднего уровня инфляции по стране.



Фото: ria.ru

И все же аналитики предсказывают, что до конца года стоимость бензина будет планомерно расти. Стабилизировать ситуацию сможет либо снижение оптовых цен на рынке, либо увеличение государственного субсидирования путем пересмотра демпфирующего механизма.

Демпфер же планируется скорректировать лишь со следующего года, соответственно единственный шанс для снижения стоимости на топливо сейчас - резкое падение цен на нефть. Однако, учитывая тот факт, что страны ОПЕК+ решили не наращивать добычу сверх нормы в декабре, такое развитие событий маловероятно.