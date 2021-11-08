Сотрудники таможни в московском аэропорту Внуково пресекли попытку ввоза из Бразилии одного килограмма кокаина. Задержаны двое россиян, которые перевозили наркотик в брюшной полости, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).

Груз выявили при рентгеноскопическом исследовании. Провели специальные медицинские процедуры в стационаре и извлекли из желудков пассажиров 100 контейнеров с порошкообразным веществом.

"Проведенный таможенниками экспресс-анализ (наркотест) дал положительную реакцию на кокаин", - говорится в сообщении.

Общая масса обнаруженного наркотика составила 961 грамм.

Оба мужчины были ранее судимы за особо тяжкие преступления. Возбуждены уголовные дела.