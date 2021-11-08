ФСБУ вместо ПБУ, электронные больничные и другие бухгалтерские изменения 2022 года

18 ноября Система Главбух проводит Х Всероссийскую практическую онлайн-конференцию. О грядущих изменениях бухгалтерам расскажут представители ФНС, ФСС и специалисты ведущих аудиторских компаний.

Онлайн-конференция откроется дебатами по федеральным стандартам бухгалтерского учета, которые приходят на смену привычным ПБУ. Самые авторитетные аудиторы России обсудят, как новые правила изменят работу российских бухгалтеров – облегчат или наоборот усложнят процесс формирования отчетности.

Следующий блок конференции будет посвящен выплатам персоналу. Как повлияет на расчеты с работниками новый МРОТ? Что не забыть при переходе на электронные больничные? Ответы на эти и другие вопросы можно будет получить в прямом эфире от авторов Системы Главбух.

Далее – большой блок по налоговым поправкам, которые в 2022 году можно охарактеризовать как точечные, то есть затрагивающие отдельные операции и отрасли (например, общепит). В заключение – большой региональный блок о проверках в нашем (можно назвать прям, если это региональный сайт одного из 9 регионов рег.развития) регионе.

Чтобы следить за онлайн-трансляцией и общаться с коллегами, достаточно зарегистрироваться на сайте конференции vpk.1gl.ru. Участие бесплатное!