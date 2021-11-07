В Орловской области нашли останки 11-летнего мальчика, который пропал 16 лет назад. Он исчез из села Казарь в июле 2005 года, выйдя погулять на улицу из дома бабушки. Больше мальчика никто не видел.

На место в лесу, где был закопан ребенок, указал местный житель, который сейчас проходит подозреваемым по делу об убийстве 9-летней девочки. Мужчина рассказал, как убивал парнишку, и где его закопал. Скоро ему предъявят обвинение по этому эпизоду. В свете новой страшной находки назначены различные судебные экспертизы, включая генетическую.

Преступление раскрыто совместными усилиями Следственного управления и ГУУР МВД России.