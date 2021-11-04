Сегодня православные всего мира поклоняются чудотворной Казанской иконе Божией Матери. Большой праздник, который в народе именуют Казанская осенняя, призван вспомнить чудо обретения иконы.

После страшного пожара в Казани в 1579 году девочке по имени Матрона явилась во сне Богородица и повелела отыскать ее икону на пепелище. Девочка послушалась - нашла, а на месте явления иконы позже был построен Богородицкий девичий монастырь, и его первой монахиней стала та самая Матрона.

В связи с коронавирусными ограничениями массовые мероприятия по празднованию Казанской осенней отменены, но народные традиции этого дня следует знать всем.

Что можно делать:

Молиться. Если нет возможности посетить храм, можно помолиться дома. Можно накрыть стол, угостить родных и близким чем-то вкусным.

В молитве у Казанской Богоматери просят избавления от недугов, обретения женского счастья, помощи в делах.

Что нельзя делать:

Сегодня нельзя ссориться и выяснять отношения, обижать кого-либо. Стоит отказаться до физического труда - уборки, стирки, садовых работ.

С древних времен люди знали, что в эту дату не стоит планировать дальние поездки. Иначе в дороге может приключиться неладное, от чего обратный путь до дома будет ветвистым и долгим.