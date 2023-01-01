В Татарстане за прошедшие сутки зафиксирован 61 выявленный случай COVID-19. Летальных исходов в этот день не было, однако за год коронавирус забрал жизни 572 человек, сообщает "Реальное время".

На конец прошлого года зарегистрировано 2 009 умерших от COVID-19, а за тот же период 2021-го — 1 437 смертей.

Всего за 2022 год в Татарстане выявили 150 575 случаев заражения коронавирусом. Это в 3,5 раза больше, чем с начала пандемии по 31 декабря 2021 года, передает издание.