Новости Казани
· Регина Шигабетдинова

150 тысяч выявленных случаев: За год коронавирус унес жизни 572 татарстанцев

150 тысяч выявленных случаев: За год коронавирус унес жизни 572 татарстанцев

Фото: metr12.ru

В Татарстане за прошедшие сутки зафиксирован 61 выявленный случай COVID-19. Летальных исходов в этот день не было, однако за год коронавирус забрал жизни 572 человек, сообщает "Реальное время".

На конец прошлого года зарегистрировано 2 009 умерших от COVID-19, а за тот же период 2021-го — 1 437 смертей.

Всего за 2022 год в Татарстане выявили 150 575 случаев заражения коронавирусом. Это в 3,5 раза больше, чем с начала пандемии по 31 декабря 2021 года, передает издание.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости мира

день назад

Жители Германии лишились дара речи после новогоднего обращения канцлера ФРГ Олафа Шольца

Новости мира

день назад

В украинском конфликте могут появиться новые игроки: Турция и Румыния могут влезть в кровавую бойню

https://egeturbo.ru/inf/kursy-ege-informatika-10-klass

Новости мира

день назад

Праздничный подарочек: Британская разведка доложила о скором ракетном ударе РФ по Украине невиданной мощности

Редакция помогает

3 дня назад

Гид по Казани: акции, скидки и необычные предложения города

Профи - битбокс где научиться

Новости Казани

день назад

Шантаж чистой воды: УК в Казани грозит отключить свет всему многоквартирному дому из-за долга всего одного жильца

Новости России

день назад

Министр обороны Украины обратился к россиянам, а Рогозин в ответ пообещал "Киев брать"

Новости России

день назад

Военный аналитик Кнутов рассказал о "новогоднем подарке Украине": ВС РФ начали применять новую тактику ракетных ударов

Новости мира

21 час назад

Бывший Папа Римский Бенедикт скончался в Ватикане в возрасте 95 лет
Новости Казани
день назад

"Нас не сломить!": Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики

"Нас не сломить!": Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики

Новости Казани

35 минут назад

150 тысяч выявленных случаев: За год коронавирус унес жизни 572 татарстанцев

Новости России

16 часов назад

Началась новая жизнь: что меняется с 1 января 2023 года в жизни россиян

Новости России

20 часов назад

Министр обороны России Шойгу заявил, что победа ВС РФ неотвратима

Новости России

день назад

Российского солдата, вернувшегося из зоны СВО, заподозрили в изнасиловании школьницы
Покидает пост?: Татарстан может лишиться одного из министров в 2023 году

Новости России

день назад

Биолог Анча Баранова открыла несколько эффективных приемов для предотвращения похмелья

Новости Казани

день назад

ГИБДД Татарстана предупредила жителей республики о смертельной опасности на дорогах в предстоящие выходные

Новости Казани

день назад

В Казани и Набережных Челнах проезд в общественном транспорте подорожает с 10 января, но не для всех
Входит в комнату и все взгляды на нее: казанским девушкам раскрыли секрет, как привлекать внимание без флирта