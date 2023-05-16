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15 тысяч участников ожидаются на международном форуме в Татарстане

В Татарстане на международном форуме ждут 15 тысяч участников
15 тысяч участников ожидаются на международном форуме в Татарстане

Фото: открытые источники

На XIV Международный Экономический Форум "Россия — Исламский Мир: KazanForum" в РТ должны прибыло 15 тысяч участников.

Самые большие по численности делегации в Татарстан отправят Азербайджан, Иран, Малайзия, Таджикистан, Турция и Узбекистан. Об этом проинформировала глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.
Уже сейчас число заявленных участников форума - абсолютный рекорд. 15 тысяч человек представлют 85 государств мира и 84 региона РФ.

По словам Миннулиной, количество участников на сегодняшний день рекордное — уже более 15 тысяч уже зарегистрированных участников, которые представляют 85 стран и 84 субъекта России.

Участвовать в форуме будут 37 послов государств, министры и премьер-министры.
Работать с гостями будут 838 волонтеров.

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