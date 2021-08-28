Еда в кафе и ресторанах Казани становится доступнее — заведения внедряют в свою работу мобильное приложение "Доступная среда", позволяющее слепым и слабовидящим людям делать заказ самостоятельно. В Казани проект пользуется популярностью — недавно к нему присоединилось пятое кафе. Организаторы приехали в столицу Татарстана, чтобы лично встретиться с слепыми и слабовидящими казанцами, получить от них обратную связь. Фото: Яндекс.Карты

Житель Казани Евгений потерял зрение в 8 лет. Несмотря на это, мужчина очень открытый, любит пробовать что-то новое и прогулки по городу.

“Раньше я почти всегда пользовался только доставкой, хоть и люблю живое общение и атмосферу, которая есть в кафе, — рассказал Евгений. — Но ходить в заведения мог только в сопровождении зрячего человека, потому что, когда ты слепой, делать заказ зачастую проблематично. Порой официант тебя не замечает, а смущать его не хочется”.

Такими историями делятся практические все люди, у которых есть проблемы со зрением. Заказать доставку на дом — проще, если куда-то выходить — то только в сопровождении зрячего человека, момент социализации — потерян.

Разрабатывали приложение студенты из Ростова-на-дону, изначально его представляли как обычную проектную работу, но социальная польза не дала идее пойти "в стол".

“Мобильное приложение доступно для скачивания в любом магазине приложений, на платформе как iOS, так и на Android. У программы действует два режима работы: ручное и голосовое управление, — поделилась представитель проекта “Доступная еда” Елизавета Осина. — Все, что нужно сделать человеку — это настроить город, выбрать заведение, прослушать меню и выбрать блюдо, дальше официант сам подойдет и примет заказ”.

Слепые и слабовидящие люди получают возможность ознакомиться со всем ассортиментом заведения, внимательно и не один раз изучить все составляющие блюда и определиться с выбором, не занимая при этом время официанта. Так и сделал Евгений на встрече с представителями проекта в Казани — без каких-либо сложностей мужчина самостоятельно заказал кофе и десерт.

“Спасибо энтузиастам, решающим проблемы, которых нет у них, но есть у окружающих”, — поблагодарил Евгений, получая самостоятельно сделанный заказ.

С тем, что приложение облегчает работу кафе, согласны и официанты.

“Кажется, что слепые люди в общественные заведения не ходят, но это не так, — отметила менеджер казанского кофейного дома "Гурме" Регина. — К нам приходили люди, у которых есть проблемы со зрением, и практически всегда в компании зрячих людей. Поэтому когда нам предложили работать с приложением, мы сразу согласились”.

Регина рассказала, что сотрудники прошли специальное обучение, отдельный момент был уделен взаимодействию с незрячими людьми. Официанты психологически настраивали себя на такое общение.

“Главное, чтобы не было страха. Но мы уже все знаем, и полностью готовы к “Доступной еде”. Уверены, что гостей с проблемами зрения у нас теперь станет больше и им будет комфортно”, — поделилась менеджер.

Сейчас проект действует в 34 городах России и охватывает более 200 заведений, 5 из которых находятся в Казани. По словам организаторов, заведения выбирают не случайно — кафе или ресторан должны быть в центре города и иметь доступный вход.

Приложение работает три года и все это время организаторы постоянно получают обратную связь от слепых и слабовидящих людей — например, они предлагают внедрить такую же разработку для салонов красоты.

Следить за развитием проекта, а также узнавать об адаптированных заведениях можно через инстаграм.