Yota составила рейтинг популярных направлений для отдыха: казанцы выбирают Турцию

Yota определила, в каких странах чаще всего отдыхали пользователи этим летом. Главным фаворитом среди жителей Республики Татарстан стала Турция.

Среди россиян в целом лидирует Великобритания. Несмотря на ограниченное количество курортов островное государство смогло сдвинуть с первого места неизменного лидера - Турцию. Турция в этом году заняла второе место в рейтинге: доля туристов, выбравших отдых в режиме “все включено” составила 10,4%. На третьем месте расположилась Абхазия (9,2%).

Топ-5 популярных направлений для отдыха в июне и июле 2021 г. у пользователей Yota

Направление Доля клиентов(%) Великобритания 15,8 Турция 10,4 Абхазия 9,2 Казахстан 6,4 Беларусь 5,2

Направления, популярные до пандемии, такие как Кипр, Греция и Египет не смогли войти в десятку рейтинга этим летом. Кипр занял 13 место с долей 1,9% клиентов, выбравших эту страну для отдыха. Египет оказался на 15 месте, а Греция на 22 с долями 1,3% и 0,9% соответственно.

«Несмотря на то, что все еще имеются ограничения для многих курортов, некоторые клиенты уже успели этим летом насладиться как пляжным отдыхом в Турции, так и настоящим английским завтраком в Великобритании. По сравнению с прошлым годом количество туристов увеличилось на 58%», - комментирует PR-директор Yota Артем Рабчук.

Наибольшее число туристов, выбравших Великобританию, отправлялись туда из Санкт-Петербурга. Таких клиентов 35% от общего числа путешественников в Соединенное Королевство. В Турции летом побывало много пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга и Республики Татарстан.

Клиенты Yota в наиболее популярных странах получат 500 мегабайтов трафика за 400 рублей, которые можно будет использовать в других путешествиях в течение года. Предложение действует в 57 туристических направлениях, среди которых Турция, Абхазия, Великобритания и т.д. Полный список стран доступен на сайте https://yota.ru.