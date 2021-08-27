Казань заняла четвертую строчку в ТОП-5 российских городов-миллионников по доступности от дома до школы. Кроме этого, у города второе место по шаговой доступности до детских садов и первое - до музыкальных школ. Исследование провел картографический сервис 2ГИС, сообщает РИА "Новости".

Так среднее расстояние от дома до детского сада в Казани - 191 метр. Расстояние от музшколы до дома в Казани равняется 674 метрам. Ближе всего от школы до дома живут школьники Москвы (237 м), на втором месте - ученики Санкт-Петербурга (244 м). Дальше всего от домов школы находятся в Воронеже (345 м).