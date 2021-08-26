Отец 17-летнего подростка Кирилла, который отправился с подругой на лодочную прогулку по Каме, станет фигурантом дела. Об этом сообщил "Лайф" со ссылкой на свои источники. Тела 16-летней Виктории и 17-летнего Кирилла спасатели нашли накануне, 25 августа. Ребята отправились кататься на лодке 21 августа и пропали.

Отца погибшего подростка хотят привлечь за передачу управления моторной лодкой несовершеннолетнему, не имеющему прав.

Саму лодку нашли между баржей и толкачом, и это полностью подтвердило версию о том, что подростков зацепило баржей.

"Лайф" отмечает, что отец подростка не раз доверял сыну управлять лодкой с мотором. Мальчик нередко ездил на ней на рыбалку.