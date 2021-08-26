В Казани утвердили регламент деятельности уличных музыкантов, художников, артистов и аниматоров. Теперь уличные музыканты обязаны согласовывать места и время своих выступлений с управлением культуры исполнительного комитета Казани.

Постановление размещено в сборнике документов и правовых актов Казани. Документ утверждает перечень площадок, на которых уличные музыканты, художники и артисты могут заниматься своей деятельностью.

Как сообщал ProKazan уличный музыкант ранее, все артисты должны будут согласовывать свою деятельность в специальном приложении, где необходимо указывать жанр выступления, планируемые место и дату. Подтверждением права на выступление будет ответное письмо, которое можно будет показать с телефона или распечатать.

Один артист на одной площадке может занимать не более 3 часов. Если артист нарушит какое-либо правило, то его доступ в приложение запретят на две недели.

Всего для уличных деятелей определяли 35 площадок, на каждой из которых действуют свои, дополнительные правила. Например, ограничения по уровню максимального шума.

Места для выступлений:

На сегодня для больших театрализованных выступлений будет предназначена одна площадка на ул.Баумана, рядом с КРЦ «Родина».

Для музыкантов со звукоусиливающим оборудованием выделили 6 зон на ул.Баумана, 2 – на ул.Петербургской и по одной – в парке им.Горького и парке им.Тинчурина.

Для музыкантов без звукоусиливающего оборудования предусмотрены зоны на улицах Баумана, Петербургской, в парке Петрова и «Весна», скверах «Тебриз» и им.Васильченко, «Музыкальный», «Чишмяле», сквере по ул.Даурская и на Советской площади.

Для художников определены 3 зоны – это ротонды на ул.Баумана.

Для фотографирования с животными и птицами выделено 3 зоны на ул.Баумана.

Для фотографирования (аниматоры в ростовых куклах) предусмотрено 6 мест.

В документе также прописано, что участникам уличных выступлений запрещается заниматься попрошайничеством или взимать обязательные платежи (побуждать к оплате) за результаты своей деятельности. Аниматоры в костюмах ростовых кукол должны быть официально зарегистрированы и осуществлять предпринимательскую деятельность законно, по утвержденному прейскуранту.

На период проведения массовых культурно-просветительских, театрально-зрелищных, спортивных, рекламных и иных публичных мероприятий уличные выступления будут приостанавливаться.