Приволжский районный суд Казани начинает рассмотрение уголовного дела в отношении 58-летнего индивидуального предпринимателя. Мужчину обвиняют в преднамеренном банкротстве и легализации имущества, которое было приобретено в результате совершения преступления.

Следователи установили, что в течение 3 лет (с 2016 по 2019 год) мужчина постарался и произвел безвозмездное отчуждение 15 объектов недвижимости и трех машин. В итоге он не выплатил банкам по денежным обязательствам и налоговой более 155 миллионов рублей.

После преднамеренного банкротства хитрый казанец решил легализовать имущество и переоформил 4 объекта недвижимости на родственников. Потом ее продали аффилированной фирме. За подобные схемы мужчине теперь предстоит ответить по закону.