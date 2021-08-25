В связи с проведением Дня республики и Дня города 30 августа в Казани на 4 дня будет ограничено движение по целому ряду улиц. Об этом предупредили в исполкоме Казани.

Как говорится в подписанном постановлении, перекрытия дороги в ночное время и до 5 утра следующего дня ожидаются на площади Тысячелетия, на участке от улицы Ташаяк до Батурина. Движение тут разрешат только общественному транспорту. Ограничения будут в силе 27 и 28 августа с 23:00, а 29 августа и 31 августа с 21:00.

Полностью движение закроют на улице Марджани (от Татарстана до Ф.Карима), К.Насыри (от Татарстана до Ф.Карима) и З.Султана (от Тукая до К.Насыри). Ограничения введут в 8 часов вечера 28 августа и снимут только следующим после праздника утром в 11 часов.

Также 29 августа на протяжении дня будут перекрываться улицы на разное время. Это коснется:

С 9 утра в случае может быть закрыт проезд для автомобилей по площади 1 Мая, улице Кремлевской (от ул.Чернышевского до пл.1 Мая), в том числе Ивановскому спуску до ул.Профсоюзной. Открыть могут ранним утром после праздника, 31 августа.

С 15 часов до полуночи 30 августа могут перекрыть проезд по улице Сибгата Хакима (от ул.Декабристов до ул.Абсалямова) и территорию парковочной зоны возле Центра семьи "Казан".

С 21 часа до 5:00 31 августа полностью закроют движение транспорта по Лево-Булачной (от Чернышевского до пл.Тысячелетия), Право-Булачной (от Чернышевского до пл.Тысячелетия), Ташаяк (от Московской до Право-Булачной), Профсоюзной (от Чернышевского до Баумана), Баумана (от Профсоюзной до Кремлевской набережной), на спуске от площади 1 Мая до Баумана. Общественному транспорту тут движение разрешат.

В день празднования, 30 августа, с 7 утра и до 18 часов движение автотранспорта, за исключением маршрутов городского общественного транспорта, будет закрыто по Батурина в обоих направлениях.

Но и после торжеств ограничения кое-где останутся. Так, с 23 часов вечера 31 августа до 5 утра следующего дня ограничат движение по площади Тысячелетия и до 23:00 2 сентября - спуск от улицы Баумана до площади Тысячелетия, возле мечети Кул Шариф, парковку Центрального стадиона Казани.