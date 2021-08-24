Летные испытания самолетов Ту-160М "Белый лебедь" будут проведены в следующем году, об этом рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью "Интерфаксу". Он отметил, что серийное производство новых самолетов уже полным ходом идет на заводе в Казани.

Мантуров отметил, что в Казани проводится усиленная модернизация строевых самолетов в облик Ту-160М. После того, как летные испытания будут завершены, "Белые лебеди" отправятся в строевые части Дальней авиации России.

Ранее решение возобновить производство Ту-160М принял российский президент Владимир Путин.