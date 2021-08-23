У общественного транспорта в Казани появилось собственное мобильное приложение. Компания "Датапакс" заявила, что запускает приложение для всех пользователей транспортной системы города. Называется оно "Казань Транспорт" и позволяет на карте отследить любой вид общественного транспорта от автобусов до трамваев.

Приложение уже доступно, его можно скачать в Google Play и App Store. В приложении найдется расписание движения транспорта, информация о движении в режиме реального времени, местоположении транспорта. Можно получить прогноз точного времени прибытия на ту или иную остановку. В приложение все данные поступают непосредственно из единой диспетчерской.

По словам экспертов "Датапакс", планирование поездки с помощью приложения позволит пассажирам сэкономить не менее 10 % времени в пути. Разработчики намерены дополнять приложение новыми сервисами на основе обратной связи от пользователей.