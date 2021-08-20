Жители Башкирии наблюдали необычное зрелище - страшное и завораживающее одновременно. По республике прошел огненный торнадо. На поле в Хайбуллинском районе республики горела трава, и одновременно с этим пошел торнадо. В итоге огненный столб пыли торжественно прошествовал между двумя селами, сообщает РИА Новости.

Остановили его местные сотрудники МЧС, которые смогли потушить полевой пожар.

В южных районах республики несколько недель полыхают пожары. По данным спасателей, за последние сутки зарегистрировано шесть новых очагов на площади более 21 гектара. Всего в регионе горят 380 гектаров леса.

В Татарстане также объявлен самый высокий уровень пожарной опасности - пятый.