В деревне Студенка Республики Марий Эл остановили распространение огня в сторону жилых домов из-за лесного пожара. На окраине деревни сгорели три неэксплуатируемые постройки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Марий Эл.

Видео из группы "Новости Йошкар-Ола в соцсети во "ВКонтакте"

Общая площадь возгорания составила 2 тыс. квадратных метров. Из деревни эвакуировали 26 человек, пострадавших нет.

Также людей эвакуировали из санаториев Кооператор, Южный, Шап из-за угрозы перехода пожара на поселок Шап. Всего вывезли 634 человека, из них 423 ребенка.

"Эвакуированных разместили в Национальной президентской школе-интернате в Йошкар-Оле и в детском военно-патриотическом лагере "Авангард". На месте оказывают психологическое и медицинское обеспечение, предоставлено питание", — пишет пресс-служба.

Фото из группы "Новости Йошкар-Ола в соцсети во "ВКонтакте". Так площадь пожара выглядела ночью.

Перекрыто движение по ФАД Р176 «Вятка» с 41 по 86 км, объезд составит около 90 км.

Всего в ликвидации пожара принимаю участие 376 человек, привлечено 131 единица техники.

"Тушение осложняют жаркая погода и сильный порывистый ветер, постоянно меняющий свое направление", — отмечает пресс-служба.