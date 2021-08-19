В Татарстане планируется бесплатно подключить газ в 18 тысяч домов. Социальная газификация, объявленная Путиным, потребует затрат в 4 миллиарда рублей.

В республике принять участие в программе смогут собственники домов, построенных в границах населенного пункта, ранее газифицированного.

Участвовать в программе смогут владельцы домов, построенных в границах ранее газифицированного населенного пункта. Заявителем может быть только физическое лицо. Жилой дом и земельный участок должны принадлежать гражданину по праву собственности.

Газ может быть использован только в личных и домашних нуждах, не связанных с предпринимательством.

Подать предварительное заявление на технологическое присоединение по догазификации можно:

письменно в ЭПУ и районные газовые службы компании "Газпром трансгаз Казань";

на электронные адреса ЭПУ;

на официальном сайте Единого оператора газификации Российской Федерации. Здесь же можно проверить, попадает ли дом вообще в программу социальной газификации.

Ожидается, что в будущем заявку можно будет подать на сайте Госуслуг РФ, через портал "Я строю" и в МФЦ.

Сами договоры можно будет фактически заключить после вступления в силу нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, регламентирующих порядок и условия догазификации.