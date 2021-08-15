Лидеры татарской общины Афганистана могут войти в состав временного правительства страны. Об этом сообщает ИА "Татар-информ".

"Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан" (запрещенная на территории РФ организация) на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана", – пишет РИА "Новости".

СМИ сообщали, что президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия, но позже источник, знакомый с ситуацией, передал РИА "Новости", что президент уйдет в отставку только на своих условиях.

"Этой ночью ситуация в Афганистане стремительно развивалась. Многие провинции без боя перешли на сторону талибов, и они без особого сопротивления вошли в Кабул. Также лидеры северного альянса, покинув свои рубежи, бежали в Узбекистан – в отличие от татар", – приводит "Татар-Информ" слова генерального директора благотворительного патриотического фонда мусульман России Рустама Хабибуллина.

Сейчас бывший министр внутренних дел Афганистана Али Ахмад Джилали назначен главой переходной власти в стране.