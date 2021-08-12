Советник губернатора Красноярского края Андрей Агафонов выразил свое крайнее недовольство тем, что некоторые жители жалуются на смог, сообщает "Тайга.инфо".

Люди писали фигуристу Ягудину, который не заметил смога, приезжая в регион.

"Я почитал комменты в Instagram Ягудину, и стало немного стыдно, что я тоже из Красноярска. Как люди в это превратились, в эту ноющую кучу дерьма? (…) Это не жители Сибири, это вообще не русские, это какой-то плаксивый сброд", — написал политик в Facebook, удалив пост спустя несколько минут.

Но интернет, как известно, помнит все. Запомнился и пост чиновника.

Агафонов ранее уже попадал в поле зрения журналистов из-за своих неоднозначных высказываний. Так, в 2020 году в ответ на пикет отца, чей сын не получил дорогостоящий препарат и умер от спинальной мышечной атрофии (СМА), чиновник упрекнул его в желании родить второго ребенка, который оказался с таким же диагнозом.

"Если у тебя уже родился ребенок с СМА и сразу же понятно, что он обречен, как у тебя хоть что-то поднимается завести второго?" — заявил советник красноярского губернатора.