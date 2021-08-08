Татарстан попал в пятерку российских направлений, где не стали вводить жестких коронавирусных ограничений. Рейтинг регионов составили представители туроператора "Алеан", пишут РИА Новости.

В этом году Татарстан как место для поездки выбирают охотнее, чем до пандемии - на 17% вырос спрос на поездки в РТ. Каждый десятый турист выбирает именно это направление для своего отдыха.

По данным туроператора, пятидневное путешествие на двоих в Татарстан стоит примерно 19,6 тысяч рублей.

Помимо Татарстана в рейтинг регионов, где не стали вводить суровых коронавирусных ограничений, попали Челябинская и Свердловская области, Екатеринбург и Тула.