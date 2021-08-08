Руководитель филиала НЦ "Вектор" в Екатеринбурге Александр Семенов рассказал, как один россиянин смог заразить коронавирусом сразу полторы тысячи человек. По словам Семенова, это на сегодняшний день - абсолютный рекорд суперраспространения.

По статистике, пишут "Известия", один заболевший коронавирусом заражает 2-3 человека. Если человек заболел дельта-штаммом, он способен заразить до 6 человек.

Но самую большую опасность представляют суперраспространители.

"Если человек не соблюдает социальную дистанцию, не надевает маску, особенно если он себя не очень хорошо чувствует, идет в переполненный вагон метро, приходит на работу и начинает со всеми обниматься и целоваться, то у него есть шанс стать суперраспространителем и заразить огромное количество людей", — сказал Семенов в беседе с ТАСС.

По его словам, пренебрежением к нормам социального дистанцирования такие люди создают возможности для суперраспространения инфекции. Тогда как вклад суперраспространителей в заражение окружающих, к сожалению, достаточно велик.