В Калининграде хозяйка собаки породы китайская хохлатая жестко расправилась с питомцем после того, как пес сожрал купюру номиналом 5000 рублей. Об этом сообщает "Клопс" со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону. Женщина не перенесла боли потери и выбросила собачку с пятого этажа.

Как установили полицейские, пес принадлежит сестре местной жительницы. Сама хозяйка пса снимает квартиру, и в арендованное жилье брать собаку нельзя. Поэтому она и оставила животное у родственницы.

Временная хозяйка обнаружила, что собака съела 5000 рублей, в порыве ярости она вышвырнула питомца в окно. Собака погибла на месте.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными"). Виновной грозит лишение свободы на срок до трёх лет.