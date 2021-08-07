Казанский аэропорт поднялся в рейтингах лучших воздушных гаваней мира - Skytrax 2021. Теперь аэропорт имени Тукая находится на 89 строчке в мире. Годом ранее он занимал 103 место.

Британская компания Skytrax изучает качество услуг разных авиакомпаний и аэропортов. Аэродром в столице Татарстана занял 4 место среди российских аэропортов, оставив позади московские аэропорты Домодедово и Внуково.

Также "Казань" включили в в список выдающихся аэропортов мира 2021 по противодействию COVID-19 (The 2021 COVID-19 Airport Excellence Awards), где оказались аэропорты Барселоны, Чанги (Сингапур), Дубай, Гонконга, Стамбула, лондонского "Хитроу" и другие.