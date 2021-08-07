Наверх

Новости Казани и РТ

07:18, 06.08.2021
«Казанский стрелок» Галявиев раскрыл мотивы нападения на школу
06:00, сегодня
Хозяйка выбросила собаку из окна за то, что пес съел пятитысячную купюру
05:00, сегодня
Казанский аэропорт поднялся в рейтингах лучших аэропортов мира Skytrax 2021
15:51, 15.07.2021
В Казани появились люди, которые платят сотни тысяч рублей за то, что вы готовы выбросить
01:00, сегодня
Женщина заявила в полицию, что ее 7-летнюю дочь изнасиловали в летнем лагере
00:01, сегодня
В Казани рабочие вертолетного завода пожаловались на отсутствие питьевой воды в цехах
15:59, 30.06.2021
Какие бонусы получат вакцинированные казанцы?
20:00, 06.08.2021
В Казани может появиться собственный «Зеленый патруль»
19:00, 06.08.2021
Маляр из Адыгеи изнасиловал в парке малолетнюю дочь известной в России рок-певицы
07:48, 07.06.2021
Подготовка к свадьбе 2021: план, который поможет организовать лучший день в вашей жизни
18:59, 06.08.2021
Звезда Finiko из Казани: «За Доронина мы были готовы загрызть »
17:51, 06.08.2021
Мать обнаружила окровавленное тело 17-летнего сына
09:00, 30.07.2021
«У Палыча» приглашает на открытие магазина в Казани! - скидки на продукты до 50% в честь открытия
15:34, 06.08.2021
В Татарстане до 1 ноября планируется привить от коронавируса 80% взрослого населения
15:10, 06.08.2021
В Татарстане задержали шесть поездов из-за пьяной аварии на перегоне Васильево-Юдино
10:12, 01.07.2021
Скупой платит дважды: на чем казанцы теряют деньги при постройке коттеджа
14:51, 06.08.2021
Жительница Казани нашла в телефоне любовника интимные фото его бывшей и выложила их в Сеть
14:20, 06.08.2021
Сидел совсем голый в луже: прокуратура проверяет кадры, на которых малыш голышом играл на улице
09:41, 06.08.2021
Оплатить кофе лицом и войти в сейф по руке: в Казани открылся необычный офис Ак Барс Банка
14:11, 06.08.2021
ФК «Рубин» продает форму, с которой под польским дождем слезли все цифры и фамилии игроков
13:45, 06.08.2021
Заслуженного деятеля искусств Татарстана обманули мошенники, пообещав композитору госпремию
08:26, 29.06.2021
Небывалая жара 2021: куда отправляются казанцы в поисках прохлады
13:44, 06.08.2021
Абоненты Tele2 в Татарстане получат в подарок пиццу и крейсер Saint Louis
13:31, 06.08.2021
Банк «Открытие» первым в России доверил сопровождение новых клиентов роботу
09:59, 03.08.2021
Подтянула лицо, исправляя прикус: всё ли казанцы знают о брекетах?
13:11, 06.08.2021
Мать с младенцем на руках выбросилась из окна многоэтажки
13:09, 06.08.2021
Банк ЗЕНИТ и Университет Иннополис помогут перейти в IT из других сфер
09:00, 15.07.2021
Работа будущего: за какого специалиста будут воевать работодатели в ближайшие десятки лет?
12:55, 06.08.2021
Скончался 12-летний ребенок, заразившийся коронавирусом
12:31, 06.08.2021
В этом году в Казани по нацпроекту будут построены школа и три садика - где их разместят?
10:38, 01.06.2021
Без советских отголосков: названы варианты отдыха для казанцев летом 2021
12:11, 06.08.2021
Названы даты начала осенних сельхозярмарок в Казани
11:51, 06.08.2021
В Казани снова сошел с рельсов трамвай, парализовав движение электротранспорта
14:54, 23.07.2021
Они не могут сказать, где болит: советы по уходу и решения проблем со здоровьем питомцев
11:34, 06.08.2021
Гидрометцентр РТ рассказал о состоянии воздуха в Казани
11:25, 06.08.2021
«Блондинка - это автозак, а теплица - одеяло»: как говорили в ГУЛАГе
12:46, 20.05.2021
Место под солнцем: ТОП летних террас Казани, на которых вам стоит побывать
11:07, 06.08.2021
Верховный суд Татарстана «повесил» ущерб от ДТП на человека, который в аварии даже не участвовал
10:59, 06.08.2021
«Рубин» на один день стал самым обсуждаемым клубом мира: все дело в футбольной форме
15:05, 19.07.2021
Это можно предотвратить: страшные последствия ветрянки, о которых не знают казанские родители
10:46, 06.08.2021
Микрофинансовые конторы придумали схему обмана россиян с выдачей кредитов без их ведома
10:44, 06.08.2021
Альфа и Омега отзывы реальных клиентов. Вся правда о брокере
09:17, 29.06.2021
Названы блюда и продукты, которые казанцам важно включить в летний рацион
10:28, 06.08.2021
Инфекционист Викулов объяснил вероятность попасть в больницу после вакцинации
09:27, 06.08.2021
Клиенты ВТБ на 70% увеличили спрос на кредиты наличными в Татарстане
15:34, 30.07.2021
Учимся на чужих ошибках: 5 сюрпризов, которых стоит остерегаться при покупке квартиры в Казани
08:31, 06.08.2021
«Может рвануть»: Казанцы возмутились поведением пьяного заправщика, который курил на АЗС
08:18, 06.08.2021
Глава СК Бастрыкин потребовал навести порядок с дорожной ситуацией в поселке под Казанью
10:30, 16.06.2021
Вслед за редакцией ProKazan: куда стоит сходить каждому казанцу
08:03, 06.08.2021
Мать 2-летнего малыша, выброшенного из окна отцом, рассказала, почему он так поступил
07:47, 06.08.2021
24-летний парень скончался после вакцинации, Росздравнадзор проверяет причины
08:44, 20.07.2021
Скорая помощь 24/7: в Казани открылась уникальная ветеринарная клиника
07:33, 06.08.2021
На новой форме казанского «Рубина» во время матча с поляками отклеились буквы фамилий и номера
06:00, 06.08.2021
В Казани жильцов аварийного дома обязали его реконструировать
08:59, 29.06.2021
Миграция из России: без чего не обойдется ни один казанец при переезде
05:00, 06.08.2021
Мужчина из мести за полученный срок попытался зарубить заместителя прокурора топором
01:00, 06.08.2021
Парень и девушка, которые являются сатанистами, признались в ритуальных убийствах и каннибализме
14:28, 22.06.2021
Качество, сервис и цена: лучшие стоматологии Казани по мнению редакции
00:20, 06.08.2021
«Рубин» сыграл вничью с польским «Ракувом» в первом матче 3-го раунда Лиги Конференций
00:01, 06.08.2021
Девочку, которую мать с рождения держала в шкафу, передали родственникам
11:15, 28.07.2021
Маленький гений: как правильно подойти к развитию современного ребенка
20:00, 05.08.2021
В Казани в реке Казанке нашли тело погибшего мужчины
19:09, 05.08.2021
«Че пацаны, аниме?» - казанцы выбирают для чтения японскую мангу
13:17, 23.07.2021
«Галамарт» открылся в Казани: электрический чайник – всего 199 рублей!
19:00, 05.08.2021
Мужчина отрезал себе часть языка, когда его задерживала полиция
15:30, 05.08.2021
Банк «Открытие» вошел в топ-3 банков по объему выдачи кредитов на рефинансирование ипотеки
16:39, 30.06.2021
Учебный год близко : сколько придется потратить казанским родителям на подготовку ребенка к школе?
14:49, 05.08.2021
Сделал заточку из ложки: Появились подробности нападения пациента наркодиспансера в Казани на охрану
14:35, 05.08.2021
В Казани в автобусе заметили девушку в шлеме из арбузной корки
18:36, 29.06.2021
Лето 2021: подсказываем, в чем выходить на улицу в любую погоду чтобы удивлять
14:23, 05.08.2021
Россиян предупредили о внезапных проверках в квартирах и домовладениях
14:11, 05.08.2021
СМИ: В Казани в наркодиспансере пациент напал с ножом на охранника
09:30, 04.08.2021
Самая масштабная стройка Лаишевского Узла: первый застройщик РТ #Суварстроит продолжает удивлять
14:00, 05.08.2021
Если все изрядно надоело: в Казани проведут «Фестиваль лени»
13:48, 05.08.2021
В Татарстане в ИК-5 трое осужденных отравились аммиачными газами
02:54, 13.05.2021
Все на дачу! - что понадобится казанцам для комфортной жизни и отдыха на даче
13:44, 05.08.2021
Tele2 первой в России стала дистанционно подключать клиентов с помощью «Госключа»
13:25, 05.08.2021
В Казани в массовом ДТП пострадала 31-летняя женщина
11:45, 07.06.2021
Карта боли: названы действия, который помогут казанцам при болях
13:17, 05.08.2021
В Казани будут демонтированы 16 незаконных торговых точек и 6 гаражей
13:07, 05.08.2021
35-летняя жительница Казани зарезала супруга во время застолья
13:00, 05.08.2021
Android или iOS: рейтинг популярных смартфонов у клиентов Yota
12:58, 05.08.2021
Олимпийская чемпионка из Казани Марта Мартьянова может покинуть Татарстан
12:46, 05.08.2021
Ехал с опережением графика: в Казани объяснили остановку водителя трамвая на перекур
12:32, 05.08.2021
Парковку для хранения автомобилей планируют обустроить в Советском районе Казани
12:32, 05.08.2021
«Вытащили из могилы»: врачи спасли мужчину, первым вставшего на пути «казанского стрелка»
12:16, 05.08.2021
П–предусмотрительность: татарстанцы переходят на 5G-смартфоны
11:53, 05.08.2021
Влюбленный уголовник зверски вырезал семью из пяти человек с ребенком на почве ревности
16:01, 04.08.2021
Прохожие нашли повешенную женщину в лесу: она провисела две недели
15:05, 03.08.2021
В Челнах мать с сыном поочередно набирали «112», заявляя о желании спрыгнуть с балкона
14:21, 03.08.2021
Молодая девушка получила удар током, принимая ванну с телефоном на зарядке
14:54, 02.08.2021
Первоклассницу госпитализировали с тяжелым ранением канцелярским карандашом
17:16, 30.07.2021
Женщина распылила перцовый газ в детей на игровой площадке
16:31, 29.07.2021
«Потенциального Галявиева», учившегося в Челнах, отправили на принудительное лечение
16:18, 29.07.2021
Женщина зарезала своего знакомого и спрятала его тело в шкаф
13:17, 29.07.2021
Мужчина «заминировал» вокзал, чтобы не возвращаться к шестерым детям и жене
16:50, 28.07.2021
Медведь напал на группу туристов: один человек погиб
16:44, 27.07.2021
Женщина скинула свою трехмесячную дочь с высоты седьмого этажа
15:39, 27.07.2021
Водитель автобуса в Челнах грубо выволок из салона пьяного мужчину, пристававшего к пассажиркам
17:01, 26.07.2021
Подросток, засмотревшийся на поезд, погиб на железной дороге
13:02, 24.07.2021
В Челнах водитель на иномарке сбил 15-летнюю девушку
14:10, 23.07.2021
Нашли крайнего: в Челнах чиновника решили наказать за многолюдный День молодежи
09:00, 23.07.2021
«Деньги там потеряет только даун»: Эрик Гафаров заявил, что может создать финансовую пирамиду
13:58, 22.07.2021
Полежали несколько суток: В Челнах обнаружены тела двоих мужчин
15:52, 21.07.2021
Школьница выдавила прыщик на лице и едва не умерла
12:57, 21.07.2021
Дедушка-педофил из Челнов совратил внука
15:54, 20.07.2021
В водоеме найдено тело пропавшего без вести мальчика
14:16, 20.07.2021
Уголовное дело на Гафарова и партнеров приостановлено. Челнинского бизнесмена не могут найти
13:55, 19.07.2021
Житель Татарстана погиб от удара тока в бассейне, его жена в реанимации
09:26, 18.07.2021
На автодороге Набережные Челны-Мамадыш сгорела фура
18:04, 16.07.2021
Агрессивным «яжотцом» из Челнов заинтересовался Следственный комитет
17:26, 16.07.2021
Мужчина жестко нокаутировал женщину на глазах ребенка
Фото: worldskills2019.com

Казанский аэропорт поднялся в рейтингах лучших аэропортов мира Skytrax 2021

07.08.2021, 05:00 34 0 prokazan.ru
Казанский аэропорт поднялся в рейтингах лучших воздушных гаваней мира - Skytrax 2021. Теперь аэропорт имени Тукая находится на 89 строчке в мире. Годом ранее он занимал 103 место.
 
Британская компания Skytrax изучает качество услуг разных авиакомпаний и аэропортов. Аэродром в столице Татарстана занял 4 место среди российских аэропортов, оставив позади московские аэропорты Домодедово и Внуково.
 
Также "Казань" включили в в список выдающихся аэропортов мира 2021 по противодействию COVID-19 (The 2021 COVID-19 Airport Excellence Awards), где оказались аэропорты Барселоны, Чанги (Сингапур), Дубай, Гонконга, Стамбула, лондонского "Хитроу" и другие.
Аэропорт Казань Казань
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

В Казани рабочие вертолетного завода пожаловались на отсутствие питьевой воды в цехах
В Казани может появиться собственный «Зеленый патруль»
Жительница Казани нашла в телефоне любовника интимные фото его бывшей и выложила их в Сеть
ФК «Рубин» продает форму, с которой под польским дождем слезли все цифры и фамилии игроков
В этом году в Казани по нацпроекту будут построены школа и три садика - где их разместят?
Названы даты начала осенних сельхозярмарок в Казани
В Казани снова сошел с рельсов трамвай, парализовав движение электротранспорта
Гидрометцентр РТ рассказал о состоянии воздуха в Казани
«Блондинка - это автозак, а теплица - одеяло»: как говорили в ГУЛАГе
Верховный суд Татарстана «повесил» ущерб от ДТП на человека, который в аварии даже не участвовал
«Может рвануть»: Казанцы возмутились поведением пьяного заправщика, который курил на АЗС
Глава СК Бастрыкин потребовал навести порядок с дорожной ситуацией в поселке под Казанью
На новой форме казанского «Рубина» во время матча с поляками отклеились буквы фамилий и номера
«Казанский стрелок» Галявиев раскрыл мотивы нападения на школу
В Казани жильцов аварийного дома обязали его реконструировать
В Казани в реке Казанке нашли тело погибшего мужчины
«Че пацаны, аниме?» - казанцы выбирают для чтения японскую мангу
Сделал заточку из ложки: Появились подробности нападения пациента наркодиспансера в Казани на охрану
В Казани в автобусе заметили девушку в шлеме из арбузной корки
СМИ: В Казани в наркодиспансере пациент напал с ножом на охранника
Показать больше...

комментарии

Нет комментариев к данной публикации

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

06:00, сегодня
Хозяйка выбросила собаку из окна за то, что пес съел пятитысячную купюру
01:00, сегодня
Женщина заявила в полицию, что ее 7-летнюю дочь изнасиловали в летнем лагере
19:00, 06.08.2021
Маляр из Адыгеи изнасиловал в парке малолетнюю дочь известной в России рок-певицы

Профи - ищу репетитора по английскому языку

14:20, 06.08.2021
Сидел совсем голый в луже: прокуратура проверяет кадры, на которых малыш голышом играл на улице
13:11, 06.08.2021
Мать с младенцем на руках выбросилась из окна многоэтажки
12:55, 06.08.2021
Скончался 12-летний ребенок, заразившийся коронавирусом
10:46, 06.08.2021
Микрофинансовые конторы придумали схему обмана россиян с выдачей кредитов без их ведома
10:28, 06.08.2021
Инфекционист Викулов объяснил вероятность попасть в больницу после вакцинации
08:03, 06.08.2021
Мать 2-летнего малыша, выброшенного из окна отцом, рассказала, почему он так поступил
07:47, 06.08.2021
24-летний парень скончался после вакцинации, Росздравнадзор проверяет причины
05:00, 06.08.2021
Мужчина из мести за полученный срок попытался зарубить заместителя прокурора топором
01:00, 06.08.2021
Парень и девушка, которые являются сатанистами, признались в ритуальных убийствах и каннибализме
00:01, 06.08.2021
Девочку, которую мать с рождения держала в шкафу, передали родственникам
19:00, 05.08.2021
Мужчина отрезал себе часть языка, когда его задерживала полиция
14:23, 05.08.2021
Россиян предупредили о внезапных проверках в квартирах и домовладениях
11:53, 05.08.2021
Влюбленный уголовник зверски вырезал семью из пяти человек с ребенком на почве ревности
11:24, 05.08.2021
«Они уже среди вас»: автомобилистов в России предупредили о скрытом патрулировании ГИБДД
08:45, 05.08.2021
В Роспотребнадзоре предупредили о тяжелом лечении при дельта-штамме коронавируса
08:19, 05.08.2021
Коронавирусная инфекция убила вакцинированного врача
08:11, 05.08.2021
Отец выбросил из окна малолетнего сына и сбежал из дома в одних трусах
05:00, 05.08.2021
94-летнего ветерана ВОВ выписали из больницы с открытым швом
01:00, 05.08.2021
Полиция арестовала мужчину, изнасиловавшего 4-летнюю дочь своих друзей
20:00, 04.08.2021
Певица МакSим сумела пообщаться с мамой и дочками по видеосвязи
17:18, 04.08.2021
Отмена штампа о браке в паспорте: к чему готовиться покупателям “вторички”
15:52, 04.08.2021
Пятилетняя девочка погибла, получив ожоги от горящего бензина, пролитого на нее отцом
15:39, 04.08.2021
В Госдуме предложили отменить в России плату за детские сады
13:40, 04.08.2021
Нейрофизиолог оценил шансы певицы МакSим на возвращение на сцену
10:49, 04.08.2021
Мужчина после смерти супруги сменил пол и потребовал записать его «матерью»
10:22, 04.08.2021
Полиция задержала отца, который воспитывал 8-летнего сына приемами удушения
09:26, 04.08.2021
Маски, которые ни от чего не защищают: производители СИЗ попросили ужесточить правила продажи масок
08:39, 04.08.2021
Врачам в «красной зоне» удалось вылечить пациента со 100-процентным поражением легких
08:09, 04.08.2021
Полицейский покончил с собой за месяц до своей свадьбы
06:00, 04.08.2021
Мужчина на садовом участке нашел мумию в сапогах
01:00, 04.08.2021
Мужчина вколол 15-летней девочке неизвестное вещество: ребенок в больнице
00:01, 04.08.2021
Минздрав проверит, была ли нужна прививка от коронавируса для семьи, которая умерла после вакцинации
16:13, 03.08.2021
Террористка-смертница передумала взрываться за идею и сдалась полиции
15:42, 03.08.2021
Москвичка подала заявление в МВД после ареста Доронина: женщина вложила в Finiko 18 млн рублей
14:54, 03.08.2021
Директор школы заразила коронавирусом 9 человек: ей вынесли приговор
12:36, 03.08.2021
Девочка решилась на прыжок с балкона, чтобы спастись от отца-насильника
11:50, 03.08.2021
Певицу Макsим отключили от ИВЛ, она дышит сама и общается
11:21, 03.08.2021
Торнадо идет на Татарстан: уже трое погибли, 15 человек пострадали в Тверской области
09:31, 03.08.2021
Полиция начала проверять видео, на котором полуголых девиц публично выпороли крапивой
07:52, 03.08.2021
Присяжные в России оправдали криминального авторитета
07:22, 03.08.2021
Эксперты определили уровень образования антипрививочников
06:00, 03.08.2021
Модель снялась полуголой у отдела полиции и попала под арест
00:01, 03.08.2021
В Минздраве объяснили смерть целой семьи после прививки от коронавируса
20:00, 02.08.2021
Следователи раскрыли характерные черты серийных убийц
13:58, 02.08.2021
Заразившемуся коронавирусом врачу с 40-летним стажем не нашлось места в больнице
12:26, 02.08.2021
14-летнего подростка заподозрили в изнасиловании пятиклассника
11:42, 02.08.2021
Создал ОПГ и воровал нефть: В Казани возбудили дело против украинского олигарха Коломойского
10:24, 02.08.2021
В деле задержанного в Казани «поволжского маньяка» появились новые эпизоды жестоких убийств
09:00, 02.08.2021
Пошел будить и не сумел: 9-летний мальчик нашел тела матери и отчима в квартире
08:45, 02.08.2021
Минтруд напомнил о социальной выплате в 250 тысяч рублей: кому она положена?
07:13, 02.08.2021
Врачам удалось вылечить женщину, болевшую коронавирусом рекордные 318 дней
07:00, 02.08.2021
Академик РАН объяснил, почему часть людей невосприимчива к коронавирусу
05:01, 02.08.2021
Семья из трех человек погибла после прививки от коронавируса
01:15, 02.08.2021
Охранник-контролер ударил ножом безбилетника
20:00, 01.08.2021
Сотрудники морга перепутали тела умерших от коронавируса
19:00, 01.08.2021
Мужчина, представившись маленькой девочкой в сети, похитил 12-летнего ребенка
17:47, 01.08.2021
Чиновника поймали пьяным за рулем, он чуть не спровоцировал ДТП
16:24, 01.08.2021
Мужчина угрожал шумным коммунальщикам ножом и гранатой
14:38, 01.08.2021
В порыве гнева мужчина проломил череп двухмесячному ребенку
12:17, 01.08.2021
Президент России поручил начать выплаты на школьников со 2 августа
11:06, 01.08.2021
После массовой драки со стрельбой полицейские задержали 50 человек
09:52, 01.08.2021
Полицейского заподозрили в изнасиловании 18-летней девушки
01:00, 01.08.2021
Прокуратура просит дать 4 года пранкеру, разыгравшему приступ коронавируса
00:01, 01.08.2021
Увезли из дома с пакетом на голове: Мужчину до смерти замучили пытками за убийство в ночном клубе
16:48, 31.07.2021
Ротвейлер растерзал двоих маленьких детей во время их прогулки на глазах у матери
14:06, 31.07.2021
Известный телеведущий раскрыл обман помощников МакSим в рассказах о ее состоянии
12:25, 31.07.2021
В Петербурге «накрыли» подпольное казино, организованное жителем Набережных Челнов
12:03, 31.07.2021
Мужчина в бытовой ссоре проломил череп ребенку, пытаясь ударить жену
11:42, 31.07.2021
Медики больницы, где лечится певица МакSим, впервые дали официальные комментарии
11:09, 31.07.2021
Парализованная мать актера «Марша Турецкого» 10 дней жила в квартире с трупом сына
10:28, 31.07.2021
Мания величия: у гаишника при обыске нашли его портрет в образе маршала СССР
10:11, 31.07.2021
Новые законы, которые изменят жизнь татарстанцев с 1 августа
08:13, 31.07.2021
Ноги и руки связаны: на пляже нашли сумку с телом убитой женщины
07:57, 31.07.2021
«Солнечные татуировки»: смертельно опасный тренд начал набирать популярность в России
07:41, 31.07.2021
Бесправные водители: Водителей с серьезными болезнями начнут автоматически лишать прав
06:00, 31.07.2021
Сколько стоит почка? Женщине выплатили 5 тысяч рублей за удаленную из-за врачебной ошибки почку
05:00, 31.07.2021
Минздрав РФ считает правильным увеличить компенсации за осложнения после прививки от коронавируса
19:00, 30.07.2021
Женщина решила отомстить своему бывшему мужу и жестоко избила полуторагодовалую дочь
13:35, 30.07.2021
По наводке подруги: 18-летняя девушка заявила, что ее изнасиловали в отделе полиции
12:07, 30.07.2021
Во время ссоры взрослых на почве ревности зарезали 10-месячного младенца
11:08, 30.07.2021
Заметал следы: подполковника МВД заподозрили в убийстве школьницы после совершенного им ДТП
08:34, 30.07.2021
Лютующий антипрививочник попытался спалить мобильный пункт вакцинации
07:57, 30.07.2021
Тело пропавшей месяц назад женщины нашли в озере спрятанным в тумбочку, закрученную саморезами
07:46, 30.07.2021
В детской больнице скончался двухмесячный ребенок с коронавирусом
05:00, 30.07.2021
В шоке даже полиция: 29-летний мужчина избил шваброй и изнасиловал свою мать
20:00, 29.07.2021
А ведь даже не генерал: у гаишника-старлея конфисковали автопарк за 40 миллионов рублей
19:00, 29.07.2021
Подросток жестоко избил и ограбил почтальона, разносившего старикам пенсию
15:24, 29.07.2021
Звезду «Штрафбата» нашли дома сильно избитым в предсмертном состоянии
13:43, 29.07.2021
«В Байкал не ссы, носи усы»: бывший мэр Иркутска снял видео-ответ на критику Ильича из Little Big
13:09, 29.07.2021
Обиженный муж слил бизнес-партнерам интимные фото своей бывшей жены, которая не передала ему дело
12:28, 29.07.2021
Российский следователь, посадивший в тюрьму вице-мэра, внезапно умер при странных обстоятельствах
12:08, 29.07.2021
«Сказали, чтоб уходили, больница спит»: 8-летний мальчик умер из-за отказа в медицинской помощи
11:25, 29.07.2021
Названы 7 циничных мошенничеств, на которые ведутся даже самые бдительные
08:00, 29.07.2021
Чиновник оформил мигранту гражданство в обмен на ремонт в кабинете
07:49, 29.07.2021
Сильные и опасные: названы даты предстоящих магнитных бурь в августе 2021 года
07:33, 29.07.2021
Из-за ошибки врачей при ЭКО женщина выносила и родила чужого ребенка
05:00, 29.07.2021
Полиция задержала мать, которая делала закладки вместе с маленьким ребенком
01:00, 29.07.2021
Из-за скандального развода с мужем женщина решила выбросить младенца в окно с 7 этажа
17:27, 28.07.2021
Мать двоих детей привязали тросом за шею к припаркованному автомобилю и задушили
16:52, 28.07.2021
В России предложили запустить отдельные вагоны для женщин в метро
15:49, 28.07.2021
Путин поручил провести школьные выплаты по 10 тысяч рублей досрочно - со 2 августа
12:34, 28.07.2021
Полиция задержала мужчину, угрожавшего убивать православных топором
12:12, 28.07.2021
Как еще убивает вирус: дважды переболевшая коронавирусом пожилая женщина покончила с собой
11:48, 28.07.2021
Из тела достали швабру и бутылку: отец убил дочь и надругался над ее телом
07:49, 28.07.2021
Страшный сон кофемана: поставщики предупредили о резком подорожании кофе в августе
07:17, 28.07.2021
«Простите меня»: Умирающий пациент отправлял жене из больницы отчаянные сообщения
06:00, 28.07.2021
Мужчину похитили и заживо закопали в могилу за долг в 500 рублей
01:00, 28.07.2021
Врач-реаниматолог рассказал, что будет с МакSим после комы, и все ли так радужно
20:00, 27.07.2021
Мужчина признался в развращении падчерицы и ее семилетней подруги
19:00, 27.07.2021
В Госдуму внесли законопроект, запрещающий тратить детские пособия на табак и алкоголь
13:21, 27.07.2021
Насильник цинично надругался над продавцом шаурмы
11:43, 27.07.2021
В Казани задержали насильника с Гомером Симпсоном на майке
11:28, 27.07.2021
В СИЗО найден мертвым член ОПГ Ильдар Лукманов, давший показания на своих подельников
09:50, 27.07.2021
Мужчина пробрался в чужую квартиру и надругался над 9-летней девочкой, но ничего не помнит
09:31, 27.07.2021
Специалисты Сбера выявили новый метод кражи денег россиян через популярные мессенджеры
07:38, 27.07.2021
Продавщица секс-шопа избила грабителя с ножом ходовым товаром немалого размера
07:21, 27.07.2021
Полиция завела дело на медсестру, которая уничтожала вакцину от коронавируса в больнице
01:00, 27.07.2021
В правительстве РФ одобрили идею забирать у должников загранпаспорта
20:00, 26.07.2021
Учительница станцевала эротический танец и отправила видео школьнику: он поделился с друзьями
17:36, 26.07.2021
Помни, турист: ограничения из-за Covid-19 для путешествующих по России
12:24, 26.07.2021
За границу в пандемию: что нужно знать туристу?
08:45, 26.07.2021
Городские легенды: аномальные места в Казани, где легко можно встретить призраков
18:40, 25.07.2021
Изрезанные тела матери и сына обнаружили в квартире
11:26, 25.07.2021
Задел кондиционер и умер: правоохранители разбираются в смерти 9-летнего мальчика
13:19, 23.07.2021
Новые методы: жестокого убийцу удалось найти по фото в соцсетях через 10 лет после преступления
10:28, 23.07.2021
Школьники пытались покончить с собой в детском летнем лагере
09:32, 23.07.2021
Автобус с детской футбольной командой вспыхнул как спичка
12:45, 21.07.2021
Избежал тюрьмы? Какое будущее может ждать казанского стрелка после признания его невменяемым
10:09, 21.07.2021
В Омской области сына-суицидника подозревают в расправе над матерью-инвалидом
10:04, 21.07.2021
Сталин, бесы и слепцы: 9 задокументированных чудес, сотворенных Казанской иконой Божией матери
09:15, 19.07.2021
Вирусологи назвали новые симптомы у болеющих коронавирусом
09:08, 18.07.2021
Тело пропавшей молодой женщины нашли залитым в бетон в овраге
16:58, 17.07.2021
В Саранске полиция и медики оставили труп в луже на несколько часов из-за ливня
09:56, 16.07.2021
Искали ее больше месяца: полиция задержала девушку, которая подожгла на улице незнакомца
09:34, 16.07.2021
Сиротами остались трое детей: участкового с 15-летним стажем убили и сожгли
08:52, 15.07.2021
Мужчина развратил 13-летнюю школьницу во время купания в речке
09:29, 13.07.2021
Пациент жестоко избил доктора в больнице за просьбу надеть маску
08:54, 13.07.2021
Мужчина насмерть сбил своего годовалого ребенка
12:37, 12.07.2021
Возбуждено дело после избиения победительницы шоу «Пацанки»
09:46, 12.07.2021
Тушу неизвестного зверя вынесло на берег - ученые не знают, кто это такой
11:31, 09.07.2021
В России появились мошенники, предлагающие бонусы за прививки от ковида
09:56, 09.07.2021
Сын явился на работу к отцу и поджег его, мужчина умер
11:29, 07.07.2021
Многодетный отец семерых детей истязал своих отпрысков и теперь ответит за это
09:25, 06.07.2021
Пострадали 15 детей: мужчину будут судить по 27 эпизодам педофилии и создания детского порно
08:53, 06.07.2021
Убийственный аромат: двое рабочих погибли при очистке свинофермы
08:49, 05.07.2021
Мужчина поднял ребенка над головой и швырнул об землю
10:35, 04.07.2021
10-летнего мальчика насмерть засыпало песком
10:15, 02.07.2021
Мужчина убил знакомого и вывез его тело на тележке на пустырь
15:22, 01.07.2021
3 года и штраф в полмиллиона: Путин подписал закон, ужесточающий наказание за повторную пьяную езду
12:48, 01.07.2021
Пятилетняя девочка запуталась в веревке на самодельных качелях и погибла
11:50, 01.07.2021
16-летняя девочка во время ссоры зарезала 14-летнего школьника
10:51, 30.06.2021
«Все прошел, а это не осилил»: коронавирус убил старейшего российского вора в законе
08:35, 30.06.2021
«Губа разбита, глаз выдавлен»: медиков обвинили в избиении умирающей пенсионерки
17:01, 29.06.2021
«Живем, как в пещере»: жители дома в Казани месяц сидят без газа из-за соседа, который пропал
13:33, 29.06.2021
Планы меняются: в Кремле признали, что привить к осени 60% населения точно не получится
12:33, 29.06.2021
А все началось с обычного дождя: трехлетняя девочка и двое пенсионеров погибли в выгребной яме
11:38, 29.06.2021
12-летнего подростка заподозрили в изнасилованиях трехлетних воспитанников детского дома
09:54, 29.06.2021
Полиция отказалась считать экс-супруга оперной дивы Максаковой вором в законе
17:19, 28.06.2021
Пенсионерка разводила кошек и варила котят: полиция проверяет обстоятельства страшной истории
12:39, 28.06.2021
«Кричала слишком громко»: полиция задержала мужчину, истязавшего шестимесячную дочь
11:48, 28.06.2021
Ходил без опаски, продавал массажеры: блогеры обнаружили коммивояжера в ковидной больнице
17:21, 27.06.2021
Увидел тлеющее тело: женщину убило молнией, ее супруг также пострадал
09:35, 26.06.2021
Женщину разорвало пополам при падении с балкона 25-го этажа
13:31, 25.06.2021
Роструд разъяснил, законно ли отстранять от работы непривитых от коронавируса
12:14, 25.06.2021
Мужчине, который убил бывшего прокурора 140 ударами топора, могут дать 16 лет тюрьмы
11:14, 25.06.2021
Утверждены новые правила обжалования штрафов ГИБДД через «Госуслуги»: как это будет работать?
14:32, 24.06.2021
Годовалый малыш остался без присмотра и выполз на проезжую часть, чудом не попав под машину
14:13, 24.06.2021
С 1 августа курорты Краснодарского края закрываются для непривитых
13:54, 24.06.2021
Шутки кончились: в Кремле заявили, что избегающим вакцинации стоит начать искать новую работу
10:41, 24.06.2021
Мужчина убил грабителей и попытался избавиться от трупов, тела нашли гаишники в машине
10:07, 24.06.2021
Коллекторы начали активнее заниматься долгами юных россиян
15:46, 23.06.2021
В Кремле рассказали, планируется ли вводить всеобщий локдаун
14:53, 23.06.2021
Многодетному отцу вынесли приговор за изнасилование собственных детей
10:37, 23.06.2021
Вожатая, зарезавшая свою коллегу в детском лагере, сказала, что подвергалась травле
09:58, 23.06.2021
Как россияне относятся к обязательной вакцинации - опубликованы результаты исследования
11:47, 22.06.2021
Подростки изрезали таксиста и угнали машину премиум-класса
10:08, 22.06.2021
В России начали разрабатывать программу по вживлению чипов в мозг человека
09:45, 22.06.2021
Вырезали почки живым: ФСБ обнародовала документы о страшных экспериментах нацистских врачей
17:41, 21.06.2021
Африканские студенты жестоко избили российского бойца ММА бутылкой
16:41, 21.06.2021
Отчим надругался над 9-летней девочкой и заявил, что перепутал ее с 40-летней женой
15:46, 21.06.2021
Ехали из лагеря: после аварии с автобусами в больницу доставлены 15 детей и водитель
09:26, 21.06.2021
В Минтруде допустили возможность отстранения непривитых сотрудников от работы
14:28, 20.06.2021
Дети, которых три года мучил и запугивал насильник, собрались уйти из семьи в детский дом
09:37, 20.06.2021
Следователи задержали 19-летнего организатора детской группы смерти
17:21, 18.06.2021
Полицейскому дали 5 лет колонии за изнасилование коллеги
12:50, 18.06.2021
83-летний пенсионер клюшкой забил молодого соседа по палате в ковидной больнице
10:58, 18.06.2021
Разбил голову и всю изрезал стеклом: молодой человек убил 14-летнюю школьницу за отказ в поцелуе
09:55, 18.06.2021
Жуешь и выздоравливаешь: Минобороны разработает лекарство от коронавируса в виде жвачки
16:13, 17.06.2021
ВОЗ предлагает ввести строгий запрет на алкоголь для женщин детородного возраста
13:39, 17.06.2021
Бывшему солисту «Лесоповала» сломали челюсть после концерта
12:16, 17.06.2021
Пациентку ковидной больницы избили за видеосъемку в стационаре, врачи не вмешались в это
11:21, 11.06.2021
Событие, изменившее жизнь страны: прошел месяц со дня кровавого расстрела в школе Казани
13:53, 08.06.2021
«Убьют»: медики Зеленодольской ЦРБ заявили, что начальство кошмарит их так, что они боятся жить
12:17, 05.06.2021
«Он жив»: гражданская жена пропавшего рыбака-казанца ищет его сама и подозревает криминал
11:57, 04.06.2021
Приходите завтра: жители Казани жалуются на мебельщиков, которые их цинично обманывают
11:33, 31.05.2021
Детский кешбэк: как жителям Татарстана отправить детей на отдых вдвое дешевле - инструкция
10:02, 31.05.2021
«Вы че творите?»: житель Казани требует наказать банк за передачу его личных данных непонятно кому
15:25, 26.05.2021
«Он хотел подражать»: мать обвиняемого в терроризме первоклашки из Казани рассказала, как было дело
13:45, 25.05.2021
Перестать экономить: активист рассказал, что может сделать новый глава «Метроэлектротранса» Казани
14:38, 21.05.2021
«Думаю, меня хотели убить»: полиция отказалась расследовать дело избитой жительницы Казани
14:15, 18.05.2021
«Нужно достать боль»: психологи рассказали, как дети и родители переживают стрельбу в школе Казани
18:01, 14.05.2021
«Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?»: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
16:54, 12.05.2021
Когда вместо звонка раздаются выстрелы: стрельба в российских школах, или чему нас учит история
14:00, 06.05.2021
В Казани бывших гаишников вышвыривают на улицу из служебного жилья как отработанный мусор
14:54, 28.04.2021
«У нее бывают заскоки»: чиновника в РТ обвинили в избиении сотрудницы за ее отказ выйти на субботник
16:20, 27.04.2021
Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
15:17, 26.04.2021
«Сказали, ждать смерти»: 9-летнему жителю Казани не могут помочь в России, но не все еще потеряно
13:13, 23.04.2021
Пожизненно и 8,5 лет сверху: татарстанскому киллеру Ринтику вынесли удивительный приговор
11:39, 15.04.2021
«Меньше миллиона не брали»: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
12:45, 13.04.2021
«Не виновен»: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
15:43, 06.04.2021
«Мне терять уже нечего»: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
13:36, 29.03.2021
«Никогда себе не прощу»: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
07:16, 27.03.2021
Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
«Хлеб делили, думал, братья»: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
«Роли четко распределены»: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
«Деньги отмывают, а щенки умирают»: зоозащитники в Казани требуют закрыть «Зооцентр»
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
«Это уже надломленные люди»: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
«Дети просились с ним»: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
«Если это и памятник, то хрущевской эпохе»: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
«Ситуация сложная, не скрываем»: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожники«паркуют» там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост «Вконтакте» на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
«Мне сломали 3 ребра». Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью