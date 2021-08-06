В Москве на территории Битцевского парка 52-летний мужчина надругался над 14-летней девочкой. Школьница оказалась дочкой известной в России вокалистки рок-группы (ее имя не называется по этическим соображениям). Известно, что певица сама обратилась в полицию с заявлением, сообщает KP.RU.

Девочка гуляла в парке. В какой-то момент с ней на тропинке поравнялся незнакомый мужчина. Когда другие прохожие прошли мимо, он напал на подростка.

На место происшествия была направлена оперативная группа, которой удалось по горячим следам задержать подозреваемого - 52-летнего уроженца Адыгеи. Он приехал в Москву на заработки и устроился маляром. Насильник в содеянном уже сознался.

По данному факту СК возбудил уголовное дело.