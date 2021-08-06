В Казани скоро должны стартовать традиционные осенние сельхозярмарки. Сегодня была назвала дата начала их работы - 11 сентября. Продлятся они до декабря.

Осенние ярмарки будут проходить на 15 торговых площадках в разных районах города. Об этом сообщил председатель Комитета потребительского рынка Руслан Фазылянов.

Ярмарки будут проводиться в тесном сотрудничестве с Минсельхозом. Количество площадок пока предварительное, оно может быть увеличено.

"На таких ярмарках будет представлен широкий ассортимент овощной, мясной, рыбной продукции, непродовольственные группы товаров – изделия народно-художественного промысла, легкой промышленности, – рассказал Фазылянов. – Можно будет приобрести изделия из бересты, деревянные изделия, кукморские валенки и другие товары".

Цены на сельхозпродукцию на осенних ярмарках будет выдержаны в точном соответствии с рекомендациями Минсельхоза.