У многоэтажного жилого дома в Москве нашли ребенка с травмами, характерными для падения с большой высоты. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК по Москве. Мальчика в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу.

Предварительно установлено, что мальчик находился в квартире на улице Шумилова с отцом и бабушкой. Мать мальчика с ними не проживала. Бабушка и позвонила в полицию, сообщив, что внук упал с высоты.

По данным МВД столицы, отец находился в неадекватном состоянии. Он выбросил сына 2018 года рождения из окна пятого этажа. После совершенного отец в одних трусах и тапочках сбежал из дома. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство малолетнего", сообщает РБК.

Позднее отца задержали. Он попался около собственного подъезда, где было совершено преступление. Сопротивления не оказывал, но находился в совершенно неадекватном состоянии. Утверждал, что его сыну было плохо и у него всё болело. Таким образом, Кудрявцев якобы пытался ему помочь.