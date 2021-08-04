Онлайн курс криптовалюты на сегодня: как следить за изменениями в реальном времени?

2017 год считается переломным для криптовалюты, ведь колебания курса приведшие значительному увеличению курса биткоина показали насколько прибыльным может быть вложение в цифровую монету. С тех пор многие переквалифицировались в трейдеров и при должном умении и оперативности неплохо поднялись. Но успех никогда не приходит сам по себе, в трейдинге важна скорость реакции, только так зарабатывают на ее волатильности. А оперативность могут обеспечить знания и умение ориентироваться в аналитических схемах. Нужно правильно выбрать актив для вложений, а также вовремя открывать/закрывать ордера.

Приложения для наблюдения за курсом в реальном времени

Любые изменения стоимости криптовалюты позволяют отследить много современных вспомогательных сервисов, например Whale Alert на канале Twitter. Данный ресурс отслеживает и сообщает о:

аномальных или подозрительных транзакциях с криптой;

значительном движении монеты на торговых площадках и холодных кошельках;

разнообразную статистическую информацию.

Такие данные помогают сориентироваться в собственных действиях по реакции крупных игроков и вовремя скорректировать свои действия.

Второй сервис с похожими функциями — это бот Seamalarm. Он предупреждает о мошеннических действиях по отношению к крипте.

В канале Telegram для отслеживания стоимости крипты в настоящем времени работает бот Crypto Quant. Криптоприложение CryptoApp поддерживает движение курса более 1000 монет, также содержит новости и графики по выбранной крипте. Есть конвертер валюты, наблюдение ведется за $ США, биткоином, €. Можно установить специальные уведомления. Программа предназначена для бесплатного скачивания.

Будильники и новостные агрегаты

Cryptopanik.com — сайт-агрегатор. Позволяет наблюдать онлайн курс криптовалют в реальном времени. Можно изменить в настройках язык, регион, валюту. Похожие по принципу действия сервисы CryptoContol.io, CryptoNews.net.

Через платформу cryptocurrencyalerting.com можно подключить уведомление о приближении к граничной отметке. Приложение coinders.com позволяет отследить больше 11 тыс криптовалют в платной версии, бесплатная поддерживает лишь 5 активных уведомлений.

Telegram-канал имеет сервис Whaleaert, а также российский вариант Walletscan. Эти программы разработаны для отслеживания стоимости самых крупных криптовалют в реальном времени.

Бот Telesig — информирует об изменениях на бирже Bitfinex.

Среди мобильных приложений для Android и iOs, помогающих оставаться осведомленными во всем, что касается крипты, пользователи выделяют Blockfolio. Программа позволяет подключится к аккаунтам стартапов и следить за изменениями постоянно. Встроена функция «криптобудильник» по 300 биржам и около 8 тыс. цифровых монет.

Хорошо в работе зарекомендовало себя приложение для мониторинга криптовалютного рынка Coinmarketcap и Investing с моментальным обновление цен заданных валют.

Или, например, на crypto.ru/kurs-kriptovalyut/ тоже можно без каких-либо проблем отслеживать изменение курса криптовалют, но самостоятельно вручную.

Что изменяет курс электронных монет

На стоимость электронных денег влияет много факторов как новостного характера, так и изменения на политической арене. Сюда же относится активность инвесторов на финансовых рынках, внезапное спонсирование конкретных криптопроектов. И наоборот, когда ведущие компании выражают свое недоверие. Также сюда можно отнести внезапную популярность и, соответственно, востребованность одной из монет, хакерские атаки и подозрительные движения крупных сумм на отдельных биржах.