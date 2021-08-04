В Казани стартовал судебный процесс по делу об убийстве 17-летней давности. Перед судом в Кировском районе предстал дворник, которого и подозревают в совершении преступления. По версии следствия, мужчина вместе со своим знакомым вывез 22-летнего парня за пределы города и до избил его из-за того, чтобы парень якобы украл 200 тысяч рублей из игрового автомата.

Все остальные участники группы уже отбыли свои назначенные судом сроки, а этого мужчину удалось задержать только в этом году. Наверняка, он уже полагал, что за дела давно минувших дней его уже не найдут.

Судебное рассмотрение дела осложняется болезнями подсудимого. Он с трудом может говорить, сообщает "Татарстан-24" . Проблемы со здоровьем у него возникли в 2006 году, когда он, работая промышленным альпинистом, упал с высоты.

Он не признает своей вины, говоря, что ничего о событиях тех лет не помнит.