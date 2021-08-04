Все дачники и садоводы, огородники и земледельцы знают, что для успешного урожая, которым можно гордиться, важно прислушиваться к советам лунного календаря. Приближение и удаление Луны в течение 28 дней лунного месяца влияет на все живое на Земле, и особенно - на растения. Что же делать на даче и в саду в августе 2021 года татарстанцам?

Фазы августа - основное

С 1 по 7 августа - Луна убывает.

8 августа - Новолуние.

С 9 по 21 августа - Луна будет растущей.

22 августа - Полнолуние.

23-31 августа - Луна снова будет убывать.

Как будет влиять Луна

В период Новолуния не стоит ничего делать с растениями. Этот период считается неблагоприятным. Ни в этот день, ни на следующий не стоит ничего затевать на своем участке или в саду.

В период Растущей Луны считается, что энергия снизу притягивается вверх, стимулируя рост. Это отлично можно проследить по морским приливам. Для растений же в Татарстане это - благоприятный период, когда движение соков от корней становится более интенсивным. В этот период можно и нужно сажать те культуры, у которых ценны надземные части - зеленый лук, цветы, кабачки...

В Полнолуние не сажают и не пересаживают растения. А вот удалять сорняки, обрабатывать свои грядки от вредителей и болезней - сколько угодно можно. Можно сделать подкормку, ведь именно в полную Луну активность корневой системы растет.

В период Убывающей Луны соки в растении наоборот стремятся к корням. Лучшее время для посадки и пересадки клубневых, луковичных и корнеплодов.

4 августа - 5 августа

Луна убывает. Специалисты рекомендуют в эти дни заняться посадкой рассады огурцов в теплицу. Можно и нужно сеять дайкон, редьку, редис, салан, шпинат и укроп. Можно провести органическую подпитку, благоприятен полив.

Есть вредители? Самое время объявить им войну и обработать от них участок. Для цветоводов эти дни благоприятны для посадки однолетних и клубнелуковичных цветов. Для любителей ягод - эти дни благоприятны для посадки земляники. Можно подготовить ямы для осенних саженцев.

В эти дни можно варить компоты на зиму, сушить листья. Но не рекомендуется убирать на храние картошку и корнеплоды.

6 - 7 августа

Луна убывает. Поскольку ночное светила переходит в созвездие Льва и Рака, растения становятся очень уязвимыми, трогать их и совершать с ними любые манипуляции настоятельно не рекомендуется.

А что можно? Можно заняться прополкой. Посмотрите на старые и больные кустарники и деревья - самое время из раскорчевать.

8 августа

Новолуние. Также ничего не рекомендуется делать с растениями.

9-10 августа

Растущая Луна. Отличное время для прищипки верхушек помидор и перцев. Можно посеять укроп или огурцы сухими семенами. Можно пересаживать растения, удобрять минеральными составами. Благоприятен полив.

Можно заняться посевом газонов. Если вы делаете заготовки, то благоприятно собирать корни лекарственных растений, можно заняться заморозкой ягод и фруктов на зиму. В эти дни не рекомендуется замачивать семена.

11-12 августа

Растущая Луна. Отличное время, чтобы высадить рассаду огурцов для последующего осеннего сбора урожая. Если есть теплица, именно в эти дни стоит заняться посевом кольраби и цветной капусты, зелени, гороха. Можно заняться уборкой картофеля и заготовкой его на зиму. Можно собирать семена.

В саду в эти дни можно сажать деревья с закрытой корневой системой. Можно заняться обрезкой молодых кустов. Если планируете сажать малину, то самое время подготовить участки для этого. Специалисты настоятельно не советуют в эти дни применять на участках ядохимикаты.

13-14 августа

Луна продолжает расти. Смело ухаживайте за огурцами в теплице. Высаживайте без сомнений спаржу. Можно посеять салат и зеленый лук. Для садоводов эти дни оптимальны для высадки многолетних цветов и роз. Садоводам в эти дни стоит заняться подкормкой клубники и обрезкой ветвей малины. И тогда следующим летом вы не будете знать нужды в ягодах.

А вот копать картофель в эти дни и заготавливать его не рекомендуется.

15-16 августа

Растущая Луна.

Надумали копать картофель? Вперед и с песней! Дни для этого весьма благоприятны. Можно заняться сбором овощей для зимнего замораживания. Можно рыхлить и окучивать, обрабатывать посадки от вредителей.

Если в эти дни собрать ягоды, то они будут дольше храниться. Благоприятно подрезать усы земляники.

17-18 августа

Луна продолжает расти и уже вошла во вторую фазу роста. Время благоприятно для посева редиса и репы. Можно поливать и пропалывать ваши культуры. Отличные дни для заготовки семян на следующую весну.

Цветоводам в это время стоит заняться высадкой многолетних цветов. В саду можно и нужно высаживать клубнику, смородину, крыжовник.

В эти дни нежелательна работа с корневыми системами растений.

19 -21 августа

Растущая Луна входит в Водолея. Это - лучшее время для заготовки семян. Можно пасынковать овощные культуры, собирать картофель. Плоды, собранные в эти дни, будут отлично храниться.

Если косить траву в эти дни, то можно замедлить ее последующий рост.

22 августа

Наступает Полнолуние. Ночное светило в Водолее с переходом в Рыбы. Настоятельно не рекомендуется ничего делать в саду или на огороде. Но если очень хочется, можно раскорчевать старые и больные деревья и плодовые кустарники.

23-24 августа

Луна убывает. Можно сажать корнеплоды, листовой салат, заниматься поливом и подкормками при условии, что они будут весьма и весьма умеренными. Время считается благоприятным для консервирования, соления, заготовки соков и вина. Проводить обрезки в саду не рекомендуется.

25 - 26 августа

Убывающая Луна благоприятствует уборке картофеля, заготовке семян. Благоприятно в этот день сушить овощи, фрукты и зелень на зиму.

27-29 августа

В эти дни убывающей Луны будет неплохо заняться посевом редиса и дайкона. Можно и нужно готовить грядки для позднеспелых посевов. Благоприятным считается внесение различных удобрений.

Специалисты советуют в эти дни квасить капусту и варить варенье, делать вино и соки. Не рекомендуется рыхлить землю и пересаживать растения.

30-31 августа

Луна убывает и достигает третьей четверти. Она в Близнецах. Можно рыхлить без полива, проводить обработку от паразитов и вредителей. Рекомендуется вскапывать освободившиеся грядки. Цветоводам — можно сажать цветы с ампельными или вьющимися побегами.